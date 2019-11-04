Dünya Bahreynde uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı ABDde de katıldı
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Bahreyn'de uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı: ABD'de de katıldı

Bahreyn'de uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı: ABD'de de katıldı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Kraliyet Deniz Kuvvetleri, uluslararası deniz tatbikatına katılmak üzere Bahreyn'deki Selman deniz üssüne geldiğini açıkladı. Deniz kuvvetlerini, başkent Manama'daki Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Fehd bin İbrahim es-Seniyyan karşıladı.

Haber Merkezi AA
Tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.
Tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Uluslararası "IMX19" deniz tatbikatı ABD'nin de katılımıyla Bahreyn'de başladı.

  • Açıklamada, bugün başlayan "IMX19" deniz tatbikatına, ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere 56 ülke ile 7 uluslararası kuruluşun katıldığı kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın ilk aşamasında uluslararası deniz ticareti ve seyrüsefer serbestisiyle ilgili teorik eğitim verileceği, ikinci aşamada ise uluslararası deniz ulaşımına yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla tatbikata katılan tüm gemilerin denize açılacağı dile getirildi.

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