Bahreyn'de uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı: ABD'de de katıldı Bahreyn'de uluslararası IMX19 deniz tatbikatı başladı: ABD'de de katıldı Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Kraliyet Deniz Kuvvetleri, uluslararası deniz tatbikatına katılmak üzere Bahreyn'deki Selman deniz üssüne geldiğini açıkladı. Deniz kuvvetlerini, başkent Manama'daki Suudi Arabistan Askeri Ataşesi Fehd bin İbrahim es-Seniyyan karşıladı.

Haber Merkezi 04 Kasım 2019, 10:50 Son Güncelleme: 04 Kasım 2019, 17:30 AA