Dünya Bakan Çavuşoğlu BBCye konuştu Rusya YPGyi Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa karşı çıkmayız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bakan Çavuşoğlu BBC’ye konuştu: Rusya YPG'yi Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa karşı çıkmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC’de yayımlanan programda Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" dedi.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC’de yayımlanan HARDTalk programında Barış Pınarı Harekâtı’nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye’nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi. Resulayn ve Tel Abyad’a atfen "İki büyük kent temizlendi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile Birleşmiş Milletler kararlarının operasyonlar için hukuki zemini oluşturduğunu belirtti.

SADECE VE SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALIYORUZ

Türkiye için önemli olanın bölgedeki YPG/PKK varlığı olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bu bir etnik temizlik değildir, bu terörle mücadele operasyonudur" vurgusunu yaparak şunları söyledi:

  • "Bu, ülkenin ya da bölgenin demografisini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK’dır. Bir kara propaganda yürütülüyor. Ancak iddialar ne olursa olsun incelenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas. Kimse sivillere saldırdığımızı söyleyemez. İnsani konular konusunda kimse bizden daha hassas değil. Operasyonumuz sınırlı ve ölçülü. Sadece ve sadece teröristleri hedef alıyoruz. Elimizde yeterli istihbarat var. Nerede olduklarını biliyoruz. Operasyonlarda tek bir sivil etkilenmedi."

RUSYA YPG'Yİ ÇIKARTACAKSA KARŞI ÇIKMAYIZ

  • Terör örgütünün ABD’yi, Rusya’yı, rejimi kullandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Son derece çıkarcılar. Kendi çıkarları için herkesi kullanabilirler" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın kendilerine "PKK veya YPG’nin sınırın karşı tarafında olmayacağı" sözünü verdiğini belirtti. "Rusya Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor" diyen Çavuşoğlu, "Eğer Rusya, YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeyi birleştiremeyeceğini düşündüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Astana süreci garantörü olarak diğer taraflarla da görüşüyoruz. Rusya ve İran rejimin garantörü, biz ise muhalefetin garantörüyüz. Anayasa Komitesinin Cenevre’de çalışmalarına başlaması çok önemli" dedi.

YPG'NİN SERBEST BIRAKTIĞI TERÖRİSTLER BİZİM SORUMLULUĞUMUZ OLAMAZ!

Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında binden fazla DEAŞ’lının tutulduğu hapishanelere ulaşıldığında tek bir DEAŞ’lının olmadığını söyleyerek, "Çünkü PKK/YPG hepsini serbest bırakmıştı. YPG’nin serbest bıraktığı teröristler bizim sorumluluğumuz olamaz" diye konuştu. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece daha fazla bölgeyi elde edebilmek için IŞİD’le savaştılar. Rakka’yı unuttunuz mu? Rakka’da IŞİD’lileri otobüslere bindirip gönderdiler. Irak haricinde hangi ülke 4 binden fazla IŞİD’li öldürdü? IŞİD bizim için bir tehdit, onları nasıl serbest bırakırız? Geride bırakılan kadın ve çocukları ise rehabilite etmemiz gerek. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Bu konuda ortak sorumluluğumuz var."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kapıları açarız’ söyleminin bir tehdit olmadığını, yerinden edilmiş insanları rızaları dahilinde güvenli bölgeye nakletmeleri gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ama şimdi AB bu güvenli geri dönüşe yardım etmeyeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna yardım etmeyeceklerse bu kişileri kendi ülkelerine alabileceklerini ifade etti" diye konuştu.

TRUMP 5 DAKİKA FARKLI BİR TWEET ATIYOR

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili olarak ise, "ABD’nin mektubuna veya söylemine yanıtımızı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle müzakere edilemeyeceğini söyledi. Dün Başkan Trump, PKK’nın IŞİD’den kötü olduğunu söyledi. Bizim için ikisi arasında bir fark yok" dedi.

  • ABD ile güvenli bölgeyi birlikte oluşturmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu süreç devam ederken dahi YPG/PKK’ya silah yardımı devam etti" ifadelerini kullandı.

"Eğer Cumhurbaşkanı ya da ailesine yönelik yaptırım olursa ABD ziyaretinin manası olmaz"

Çavuşoğlu mülakatta ayrıca şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ı bilgilendirdi. Trump sadece IŞİD ve IŞİD’lilerin tutulduğu kampları sordu. Erdoğan, operasyon bölgesindeki IŞİD’lilerin sorumluluğunu Türkiye’nin üstleneceğini ifade etti."

  • "Trump’ın hangi tweet’ini takip etmeliyim? 5 dakikada farklı bir tweet atabiliyor. Biz kimseden yeşil ışık yakmalarını istemedik. Onlarla birlikte çalışmak istedik ancak maalesef yükümlülüklerini yerine getirmediler" diyen Çavuşoğlu, "Ulusal güvenlik konuları en önemli önceliğimiz. Açık konuşmak gerekirse yaptırımlardan çekinmiyoruz. Eğer teröristleri bugün temizlemezsek gelecekte sınırın ötesinde oluşacak tabloyu ortadan kaldırmak daha zor olabilir. O yüzden bu konu bizim için yaptırımlardan daha önemli" ifadelerini kullandı.

"Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet etti ve Erdoğan da bu daveti kabul etti" diyen Çavuşoğlu, "Eğer Cumhurbaşkanı ya da ailesine yönelik bir yaptırım olursa ABD ziyaretinin bir manası olmaz" dedi.

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