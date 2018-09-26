Bakan Çavuşoğlu BM'de açıkladı: Hala devam ediyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, “Irak ve Suriye’de terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor”dedi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Afrin'i teröristlerden arındırdık."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, “Irak ve Suriye’de terör tehdidi hala devam ediyor. DEAŞ, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor”dedi.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Afrin'i teröristlerden arındırdık."
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