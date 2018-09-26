Bakan Çavuşoğlu BM'de açıkladı: Hala devam ediyor!

Ekonomi

Gençlere günlük 75 lira cep harçlığı verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası kişilere günlük 75 lira cep harçlığı verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlanacağını da belirtti.