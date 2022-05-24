Bakan Çavuşoğlu: Filistin'e destek vermek önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/EbHhex1F8a — Yeni Şafak (@yenisafak) May 24, 2022

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Tüm Filistin halkına teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl üçüncü toplantı için mevkidaşlarımı Türkiye'ye davet ettim.

Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için konuştuk, 10 belgeyi imzaladık.

Türkiye Filistin'in ikinci ticari ortağı. Ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Filistin'e destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok.

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Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da 29-30 Haziran'da kardeş Filistin'i ziyaret edecek. Türkiye Filistin'in davasını savunmada en önde olmuştur.

İki devletli devletli çözüm misyonu diri tutmamız gerekiyor. Bağımsız devlete sahip olma mücadelesinde yanındayız. Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerinden bağımsızdır.

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