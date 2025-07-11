Bakan Fidan'dan Malezya'da kritik temaslar

Bakan Fidan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü. Fidan, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ile de bir araya geldi.
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Malezya'da, Malezya Başbakanı
Enver İbrahim
ile bir araya geldi.
Görüşmede siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı. Görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane (solda) ile bir araya geldi.
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