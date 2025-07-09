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Hakan Fidan ile Yaşar Güler Pakistan Başbakanı ile görüştü

Hakan Fidan ile Yaşar Güler Pakistan Başbakanı ile görüştü

19:399/07/2025, Çarşamba
AA
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Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşen Bakan Fidan ile Bakan Güler.
Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşen Bakan Fidan ile Bakan Güler.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan ve Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şerif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüştü.

Fidan ve Ishaq Dar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



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