Bali'de kritik zirve: ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

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Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

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FOTOĞRAF 8 Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve Çin’in denizlerde artan askeri varlığı bölgede güvenlik endişelerini artırırken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusunun bugün Japonya’nın güneybatı bölgesinde geniş çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Keen Sword (Keskin Kılıç) adlı tatbikat 19 Kasım’a kadar sürecek. Tatbikatta 26 bin SDF personeli ile 10 bin ABD askeri yer alacak. . Tatbikata Avustralya, Kanada ve İngiltere’den toplam 4 savaş gemisi ve 2 uçağın da destek vereceği ifade edilirken, ABD ve Japonya kuvvetlerinin ise 30 gemi ve 370 uçak ile tatbikatta yer alacağı belirtildi. . İki ülkenin beklenmedik durumlarla başa çıkma konusundaki caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen tatbikatın balistik füzelere müdahalenin yanı sıra dış uzay ve siber uzay gibi yeni savunma alanlarındaki operasyonları da içereceği açıklandı. Tatbikatın Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki denizlerde askeri varlığını arttırdığı ve Kuzey Kore’nin balistik füze programına yeniden hız kazandırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Japonya ile ABD'den Çin'i öfkelendirecek tehlikeli adım Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusunun Japonya'nın güneybatı bölgesinde "Keskin Kılıç" adı verilen geniş çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikata Avustralya, Kanada ve İngiltere'den toplam 4 savaş gemisi ve 2 uçak da katılacak. BiP'te paylaş

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