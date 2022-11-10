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Bali'de kritik zirve: ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi ile 14 Kasım'da Bali'de görüşeceğini ve iki ülke arasındaki rekabet dahil birçok konunun ele alınacağını duyurdu. İkili, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Balide kritik zirve: ABDli ve Çinli liderler bir araya gelecek
ABD Başkanı Biden ve Çin Başkanı Şi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi.

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