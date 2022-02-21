Baltıklar’a ‘Batı Berlin’ benzetmesi

Rusya’nın Belarus’a 30 bin askeri “tatbikat” gerekçesiyle yığması, bu ülkeye komşu Baltık devletlerinde endişeye neden oldu. Litvanya, Estonya ve Letonya, Ukrayna’da olası bir savaş durumunda, Rusya’nın Suwalki Koridoru üzerinden, üç ülkenin Avrupa ile bağlantısını kesebileceğini değerlendiriyor. İngiliz Financial Times gazetesine değerlendirmede bulunan Litvanyalı uzman Marius Laurinavicius, üç Baltık ülkesinin durumunu, soğuk savaş döneminde Sovyet güçleri tarafından kuşatılmış Batı Berlin’e benzetti.

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Polonya ile Baltık ülkeleri arasındaki 65 km’lik kara sınırını oluşturan Suwalki Koridoru, Baltık kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad ile Belarus arasında bulunuyor. Son dönemde ABD ve İngiltere’nin NATO üyesi Baltık ülkelerine askeri yığınağı artırdığı biliniyor.

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