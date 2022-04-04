Barış arayan tek ülke Türkiye

Türkiye’nin öncülüğünde Antalya ve İstanbul’da gerçekleşen görüşmeler, 39 gündür ölüm kalım savaşı veren Ukrayna halkına umut oldu. Ukrayna sokaklarında halk, Türkiye’den gelecek ‘barış’ haberini bekliyor. Yeni Şafak’a konuşan Ukraynalılar “Türkiye’nin diplomatik olarak bu savaşı bitirme gayretlerini hepimiz görüyoruz ve umutlanıyoruz” diyor.

Lubo Protsyk

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİR

Türkiye’nin arabuluculuğunun ve barış süreci için uğraşmasının kendileri için umut olduğunu ifade eden Lubo Protsyk, “Başta Recep Tayyip Erdoğan’a sonrasında bütün Türkiye halkına çok teşekkür ederiz. Türkiye savaşın bitmesi için çok yardımcı oluyor. Fakat bu görüşmelerde Rusya’nın sözlerine inanmıyoruz, onlar sözlerinde hiçbir zaman durmuyor. Türkiye’nin diplomatik olarak bu savaşı bitirme gayretlerini hepimiz görüyoruz ve umutlanıyoruz. Hem insani yardım olarak hem iki devletin diplomatik yollarla çözüm masasına oturması konusunda bize yardımcı oldu. Burada herkes Türkiye’yi çok seviyor ve teşekkür ediyor. Bütün halk Türkiye’nin savaşın seyrini değiştireceğine inanıyor” dedi.

Marfa Şumkova

RUS OLSAM BİLE KARŞIYIM

12 yıldır Ukrayna’da yaşayan Rus asıllı opera sanatçısı Marfa Şumkova, “Buradaki insanları çok seviyorum. Hepsi çok iyi insanlar ben burada evimde gibiyim, 12 yıldır burada yaşıyorum ülkeme dönmek istemiyorum. Ailem ve akrabalarım Rusya’da yaşıyor. Savaşın çıkmasıyla beraber ailem Rusların yaptıklarına destek vermeye başladı. Onların Rusya’ya destek vermesiyle beraber ailemle ilişkimi kestim. Onlarla bu yüzden konuşmuyorum. Benim imkanım olsa Ukraynalıların yanında savaşa katılıp Ukrayna’yı savunurum” diye konuştu.

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SADECE TÜRKİYE VAR

Savaşı barışçı yöntemlerle bitirmeye çalışan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Şumkova, “Bu savaşın bitmesini barışçıl yollarla sağlamaya çalışan tek bir ülke var, o da Türkiye. Diğerleri ciddi yaptırımlar uyguluyorlar ama bu durum Putin’i daha fazla hırçınlaştırıyor. Uzlaşmacı bir tavırları yok. Bu savaşı bitirecek olan şey barıştır. Putin’in geri adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü Rus halkının karakteri çok farklı. Bu savaşı barış yoluyla bitirmek en doğru olanı. Çünkü burada çok fazla sivil hayatını kaybediyor. Buna artık dur denilmeli. Türkiye bu savaşın bitmesi için çok fazla çaba gösteriyor. Yardımını en çok hissettiğimiz ülkelerden biri Türkiye oldu. Onlara minnettarız” ifadelerini kullandı.

Uğur Demirel

Geri dönüşler başladı

10 yıldır Ukrayna’da bulunan iş insanı Uğur Demirel, “Dışarıdaydım, Viyana’ya gitmiştim, yeni döndüm. Yoğunluk yok ama dönüş var. Ukraynalılarla özellikle görüşme fırsatı buldum. Bu son İstanbul’daki görüşme sonrası Rus askerinin Kiev’den çekilmesinin ardından yavaş yavaş Ukraynalılar ülkelerine dönmeye başladı. Çünkü Avrupalılar mülteci konusunda sınıfta kaldı. İspanya ve Avusturya’ya gittim. Mültecilerle görüşme fırsatım oldu. Bu rakamlara hazır değillerdi. İnsanların ihtiyaçlarına yetişemiyordu. Spor salonunda yatıyorlar. İspanya’da insanların evraklarını onaylamak için 6 ay sonrasına gün veriyorlar. Medyaya yansıdı gibi değil. Kimse umduğunu bulamadı” dedi.

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