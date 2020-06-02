Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan, PKK/YPG'li 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QDZ4my2Bh2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020