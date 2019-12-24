Barış Pınarı Harekatı askerleri Rasulayn'da 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP imha etti

Milli Savunma Bakanlığından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan, 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan, 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
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