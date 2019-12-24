Dünya Barış Pınarı Harekatı askerleri Rasulaynda 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP imha etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı askerleri Rasulayn'da 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP imha etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK/YPG tarafından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanmış 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı EYP'yi tespit ederek, kontrollü şekilde imha ettiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Askerler, patlayıcıları kontrollü bir şekilde imha etti.
Askerler, patlayıcıları kontrollü bir şekilde imha etti.

Milli Savunma Bakanlığından Rasulayn'ın Tel Halef köyündeki bir evin bahçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan, 3 anti tank mayını ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.

İmha edilen mayınlar.

Uzaktan kumandalı EYP.

Tuzaklanmış anti tank mayını imha edildi.

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