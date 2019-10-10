Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Rasulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu.
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Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.
Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.
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Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.
Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "
Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPGPKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.
Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni fotoğraflar
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya ait OBÜSler, Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi.
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