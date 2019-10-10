Dünya Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulaynda aşiretler YPG/PKKya başkaldırdı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedeflerinin vurulduğu Rasulayn'da aşiretler, bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri vuruldu.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör hedefleri vuruldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Rasulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.

Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni fotoğraflar
FOTOĞRAF 19
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPGPKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.
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Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
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Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
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Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
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ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
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Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.
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Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni fotoğraflar
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya ait OBÜSler, Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi.


Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor
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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK'lı teröristlerden yeni cephe açma çabası: Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK'lı teröristlerden yeni cephe açma çabası: Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı
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Erdoğan, ​Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
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Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

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Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.

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