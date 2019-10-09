Dünya Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO kara harekatına başladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO kara harekatına başladı

Bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğon'ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı ikinci aşamaya geçti. Mehmetçik ve ÖSO 3 noktadan Fırat'ın doğusuna kara harekatı başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğon'ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı ikinci aşamaya geçti. Mehmetçik ve ÖSO 3 noktadan Fırat'ın doğusuna kara harekatı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kara harekatının başladığını, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" sözleriyle duyurdu.

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