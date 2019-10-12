Barış Pınarı hutbesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Camii’nde cuma hutbesini irat etti. “Gün, birlik ve dayanışma günüdür” başlıklı hutbede, Türk milletinin nice badirelerden geçtiğini hatırlatan Erbaş, şöyle konuştu: “Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler, hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz; Allah’a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam’a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır.”

Ali Erbaş

FERASET VE BASİRETLE BOZACAĞIZ

Cuma namazı

Erbaş, kahraman Türk milletinin daima barışın temini, güven ortamının inşası için çaba gösterdiğini vurguladı. Türlü hile, desise, plan ve tuzaklarla Türk milletinin varlık, beka, istiklal ve istikbalinin hedef alındığını aktaran Erbaş, “Kahraman milletimiz hiç kimsenin toprağına göz dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını dindirtmemiştir. Karanlık oyunları feraset ve basiretiyle bozacaktır. Dün olduğu gibi bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam edecektir.” diye konuştu. Bugünün dünyasının, karanlık tuzakların kurulduğu bir yer haline getirildiğini belirten Erbaş, milletin her bir ferdinin, yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hakim olması için çaba göstereceğini bildirdi.

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Cumada Mehmetçik için dua

Eski Camii / Edirne

Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Türkiye’de birçok camide cuma hutbesinde Mehmetçik için dua edildi. Edirne’de kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü Eski Cami’de de harekatın başarıya ulaşması için vatandaşlar ellerini semaya açtı.



