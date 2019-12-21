Dünya Başika Üs Bölgesinde Batı Nil Virüsünden rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
ORTADOĞU

Başika Üs Bölgesi'nde 'Batı Nil Virüsü'nden rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerimizin yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerimizin yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu bildirildi. MSB'den yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019'da şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Necip Fazıl Ödülleri
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde konuşuyor.
Libya mutabakatı TBMMde kabul edildi

Libya mutabakatı
TBMM'de kabul edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP 'hayır' oyu kullandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

​Cumhurbaşkanı, ihaleye gidileceğini açıkladı.
İçişleri müfettiş görevlendirdi

İçişleri müfettiş görevlendirdi

Sinan Aygün'ün iddiaları araştırılacak.
İstanbul'da<br> hepsi toplandı

İstanbul'da
hepsi toplandı

​Faaliyeti sona erdirildi otoparklar bomboş kaldı.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

​3 terörist hava destekli operasyonla imha edildi.

Düşmanı<br> çıldırtacak projede büyük gün yarın

Düşmanı
çıldırtacak projede büyük gün yarın

Göz dolduran özellikleriyle ​Türkiye'nin envanterine girecek.
Uçaklarda<br> yeni dönem

Uçaklarda
yeni dönem

​Mahkeme kararını verdi, fazla bilet satanlar yandı.
Talep gelirse hazırız

Talep gelirse hazırız

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kritik Libya açıklaması.
Yerli oto<br>böyle mi olacak?

Yerli oto
böyle mi olacak?

​Sosyal medyada hızla yayılan konsept araç.
26 gün<br> sonra ilk uçuş

26 gün
sonra ilk uçuş

​Atlasglobal uçuşlara yeniden başladı.
Kanal İstanbul için kapsamlı çalışma

Kanal İstanbul için kapsamlı çalışma

Fransa'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.
Süper Lig'e <br>dünya yıldızı

Süper Lig'e
dünya yıldızı

Sivasspor'dan ses getiren şampiyonluk hamlesi.
Ölmek var<br>terk etmek yok

Ölmek var
terk etmek yok

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110. gününde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.