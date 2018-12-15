Dünya Batı Şeriada işgal terörü
ORTADOĞU

Batı Şeria’da işgal terörü

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 24 saat içinde 4 Filistinliyi şehit etti, 69 kişiyi de yaraladı. Batı Şeria’nın birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı.
İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı.

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi. Bölgedeki tansiyon artarken yaşanan çatışmalar sonucu İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı.

İsrail askerleri, Batı Şeria’da çoğunluğu Hamas üyesi olduğu iddia edilen 40 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 40 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınanlardan 37’sinin Hamas üyesi olduğu ileri sürülürken, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

  • Fanatikler Filistinli şoförü darp etti
  • Batı Şeria’daki Modi’in Illit yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde Nidal Fakih isimli bir Filistinli otobüs şoförü, Arap olduğu için fanatik Yahudilerin saldırısına uğradı. Fanatik Yahudi iki genç tarafından darp edilen Filistinli şoförün sol gözünden ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi. Modi’in Illit’teki halk otobüsü şoförleri, arkadaşlarına karşı düzenlenen saldırıyı protesto etmek için kontak kapattı. Sosyal medyada görüntünün yayılmasının ardından birçok kişi saldırıya tepki gösterirken, Filistinli şoförün işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Şuafat mülteci kampında ikamet ettiği öğrenildi.
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