Batı’da büyük bir sansür var

7 Ekim sonrası işgalci güç İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik katliam ve etnik temizlik girişimi karşısında Batı’nın sessizliğini “Yahudi halkına yönelik zulme ilişkin suçluluk duygusunun Arap dünyasına karşı kullanıldığı” sözleriyle eleştiren ve bu nedenle başta İngiltere olmak üzere pekçok sergisi iptal edilen Çinli sanatçı ve aktivist Ai Weiwei, SkyNews’a zehir zemberek açıklamalar yaptı. Çinli sanatçı Batılı ülkelerde bir korku iklimi oluşturulduğunu ve Batı'daki siyasi sansürün, Çin'deki Mao Zedong dönemiyle "benzer" olduğunu savundu.

MEDYA, KÜLTÜR VE FINANS ÜZERINDE ETKILILER

Yahudi cemaatinin ABD'deki medya, finans ve kültür üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve Amerika'nın İsrail'e yaptığı yıllık 3 milyar dolarlık (90 milyar TL ) askeri yardımın iki ülkenin "ortak bir kadere" sahip olduğu anlamına geldiğini savunan Çinli sanatçı, "Biliyorsunuz, (Batı'da) toplum her türlü sorgulama veya tartışmadan gerçekten kaçınacak kadar ürkek” sözleriyle de İsrail konusunda Batılı ülkelerde üretilen korku iklimine işaret etti.

İŞINIZDEN OLUYORSUNUZ

Batılı ülkelerde, sosyal medyadan paylaşılan en basit bir fikrin dahi "işten kovulma" ya da "sansürlenmeyle" sonuçlandığını belirten Weiwei bu durumun genel bir tutum olduğunu söyledi. Son olarak New York Üniversitesi’nde iki profesörün görevine Gazze yorumları nedeniyle son verildiğini belirten Çinli sanatçı bu gelişmelerin kendisine Çin’de Mao döneminde yaşanan ağır siyasi baskıyı hatırlattığını söyledi.

KAPITALIZMIN OYUNCAĞI OLDULAR

Bir soru üzerine Batılı sanatçıların durumuna da değinen Ai Weiwei, Batılı sanatçıların “kapitalizm tarafından yozlaştırıldığını” belirterek, “Tek istedikleri para kazanmak ve ünlü olmak” sözleriyle ifade özgürlüğünü savunmak konusunda istekli olmadıklarına işaret etti.







