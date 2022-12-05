Dünya Batıda üç doğuda iki bölge kaldı Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı
ORTADOĞU

Batıda üç doğuda iki bölge kaldı: Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatının ardından gözlerin çevrildiği kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattının terörden arındırılması için hududun batısında kalan Tel Rıfat, Münbiç ve Aynel Arap ile doğudaki Rasulayn ve Kamışlı’nın teröristlerden temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Mehmetçik, bu bölgeleri kısa sürede süpürecek.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
Batıda üç doğuda iki bölge kaldı: Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı
​Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatının ardından gözlerin çevrildiği kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’dan verdiği “30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız” çıkışı sonrasında Pençe Harekatlarıyla Irak kuzeyinde, askeri harekatlarla da Suriye kuzeyinde oluşturulan güvenlik koridoruna dikkatler çevrildi. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Güvenlik şeridinin sağlanması Mehmetçik’in kısa bir zamanını alır. Önemli olan diplomasi masasında yapılacak olan görüşmeler” dedi.

BATIDA 3, DOĞUDA 2 BÖLGE KALDI

Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırını kapsayan 911 km uzunluğunda ve 30 km derinlikte olan güvenlik şeridinin tam anlamıyla sağlanması için batıda kalan 3 bölge, Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap ve doğuda kalan 2 bölge Rasulayn ve Kamışlı’nın teröristlerden arındırılması gerekiyor. Bu bölgelerin terörden temizlenmesi hem Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamış olacak hem de yerel halkın da evine geri dönmesini sağlayacak. Şubat 2016’dan beri evlerine geri dönmeyi bekleyen Tel Rıfatlılar için bölgenin YPG’den temizlenmesi hayati öneme sahip. Suriye’de olası kara harekat ile Tel Rıfatlıların tekrar evlerine dönmesini sağlaması bekleniyor.

İsmail Hakkı Pekin
İsmail Hakkı Pekin

MEHMETÇİK TEMİZLEYECEK GÜÇTE

Türkiye’nin olası kara harekatında güvenlik şeridinin sağlanması için bölgeyi temizleyecek güce sahip olduğunu belirten eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Geri kalan 5 bölgenin alınması çok uzun sürmez. Askeri açıdan TSK’nın hiçbir sıkıntısı yok. Ancak bu noktada önemli olan bu bölgeler için yapılacak diplomatik görüşmeler. Bölgelerde üssü bulunan Rusya ve ABD gibi ülkeler ile temaslar vardır” diye konuştu.

Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
GÜNDEM
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Cezayir aslanı

Cezayir aslanı

​Emir Abdulkâdir Fransızlara karşı örgütlediği direnişle tarihe geçti.
Çernigivin AFADı var

Çernigiv'in AFAD'ı var

​Ukraynalılara her gün sıcak yemek.
Kendi ordusuna güvenmiyor

Kendi ordusuna güvenmiyor

​Miçotakis Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı dinletti.
Alın terinin karşılığını alma vakti

Alın terinin karşılığını alma vakti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi.
Rifkin'de de anlaşamadılar

Rifkin'de de anlaşamadılar

​Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı 6'lı masayı böldü.
O doktorun derin bağlantıları

O doktorun derin bağlantıları

​AK Parti'li vekile kalp durduran tedavi Pensilvanya'ya uzandı.
Katar'da hiç tacize uğramadım

Katar'da hiç tacize uğramadım

​Kadın taraftarlar İngiltere'de bu kadar rahat değil.
6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor

6'lı masa AYM'yi Meclis'in üstünde konumlandırıyor

​Bekir Bozdağ'dan öneriye tepki.
Malcolm X rehberim oldu

Malcolm X rehberim oldu

​Milletvekili Serkan Bayram'ın hikayesi 'Buğday Tanesi'yle beyaz perdede.
TL ile ihracat yüzde 114 arttı

TL ile ihracat yüzde 114 arttı

​Dış satımda hedef Güneydoğu Asya.
Suriye'de operasyon

Suriye'de operasyon

​DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı.
Fransa Rusya'dan uranyum alıyor

Fransa Rusya'dan uranyum alıyor

​Macron AB'nin yaptırımına kulak tıkıyor.
Otomobil kıtlığı sürüyor

Otomobil kıtlığı sürüyor

​Çin hariç neredeyse tüm pazarlar küçüldü.
İntifada 35 yaşında

İntifada 35 yaşında

​Filistinli çocuklar tanklara taşlarla direndi.
Şans tanımadılar

Şans tanımadılar

​İngiltere, Senegal'i 3-0 yendi ve çeyrek finalde Fransa'yla eşleşti.
Fransa çeyrek finalde

Fransa çeyrek finalde

​Fransa, Polonya'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.