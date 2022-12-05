Batıda üç doğuda iki bölge kaldı: Kara harekatı için tüm hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’dan verdiği “30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız” çıkışı sonrasında Pençe Harekatlarıyla Irak kuzeyinde, askeri harekatlarla da Suriye kuzeyinde oluşturulan güvenlik koridoruna dikkatler çevrildi. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Güvenlik şeridinin sağlanması Mehmetçik’in kısa bir zamanını alır. Önemli olan diplomasi masasında yapılacak olan görüşmeler” dedi.

BATIDA 3, DOĞUDA 2 BÖLGE KALDI

Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırını kapsayan 911 km uzunluğunda ve 30 km derinlikte olan güvenlik şeridinin tam anlamıyla sağlanması için batıda kalan 3 bölge, Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap ve doğuda kalan 2 bölge Rasulayn ve Kamışlı’nın teröristlerden arındırılması gerekiyor. Bu bölgelerin terörden temizlenmesi hem Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamış olacak hem de yerel halkın da evine geri dönmesini sağlayacak. Şubat 2016’dan beri evlerine geri dönmeyi bekleyen Tel Rıfatlılar için bölgenin YPG’den temizlenmesi hayati öneme sahip. Suriye’de olası kara harekat ile Tel Rıfatlıların tekrar evlerine dönmesini sağlaması bekleniyor.

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İsmail Hakkı Pekin

MEHMETÇİK TEMİZLEYECEK GÜÇTE

Türkiye’nin olası kara harekatında güvenlik şeridinin sağlanması için bölgeyi temizleyecek güce sahip olduğunu belirten eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Geri kalan 5 bölgenin alınması çok uzun sürmez. Askeri açıdan TSK’nın hiçbir sıkıntısı yok. Ancak bu noktada önemli olan bu bölgeler için yapılacak diplomatik görüşmeler. Bölgelerde üssü bulunan Rusya ve ABD gibi ülkeler ile temaslar vardır” diye konuştu.