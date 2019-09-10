Dünya Batılılar DEAŞa kalkan oldu
AVRUPA

Batılılar DEAŞ’a kalkan oldu

DEAŞ’la mücadelede Batı’nın samimiyetsizliği teröristlerin yargılanmasında kendini gösteriyor. 46 ülkeden bine yakın DEAŞ militanının PYD’nin elinde koz olarak tutulmasına göz yumulurken, teröristlerin vatandaşı olduğu ülkeler hiçbir somut adım atmış değil.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PYD’nin elinde tutuklu bulunan DEAŞ militanları, ne yargılanıyor ne de ülkeleri tarafından geriye alınıyor. PYD de tüm dünyayı DEAŞ’lı militanları salıvermekle tehdit etmeyi sürdürüyor. PYD’nin, DEAŞ’ın işgalindeki bölgeleri ele geçirmesi sonrasında, DEAŞ militanları PYD’liler tarafından hapse atıldı.

Militanların eşleri ve çocukları ise kamplara yerleştirildi. DEAŞ’lı teröristler yargılanması ve gerekli cezaları alması için ise uluslararası hiçbir girişim gerçekleştirilmedi. Savaş suçlularının yargılandığı Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde de farklı ülke kaynaklı DEAŞ’lıların yargılanması için çalışma yürütülmedi. Öte yandan DEAŞ üyesi olduğu için aranan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince Habur’da Türk yetkililere teslim edildi.

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