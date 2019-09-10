Batılılar DEAŞ’a kalkan oldu

PYD’nin elinde tutuklu bulunan DEAŞ militanları, ne yargılanıyor ne de ülkeleri tarafından geriye alınıyor. PYD de tüm dünyayı DEAŞ’lı militanları salıvermekle tehdit etmeyi sürdürüyor. PYD’nin, DEAŞ’ın işgalindeki bölgeleri ele geçirmesi sonrasında, DEAŞ militanları PYD’liler tarafından hapse atıldı.

Militanların eşleri ve çocukları ise kamplara yerleştirildi. DEAŞ’lı teröristler yargılanması ve gerekli cezaları alması için ise uluslararası hiçbir girişim gerçekleştirilmedi. Savaş suçlularının yargılandığı Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde de farklı ülke kaynaklı DEAŞ’lıların yargılanması için çalışma yürütülmedi. Öte yandan DEAŞ üyesi olduğu için aranan terörist T.A., Iraklı güvenlik güçlerince Habur’da Türk yetkililere teslim edildi.