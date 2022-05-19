Batı’yı Maduro kurtaracak

2019 yılından beri kendisini devirmek için ülkesine yaptırım uygulanan Venezuela lideri Nicolas Maduro, Batı’yı dize getirdi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Moskova’ya petrol ambargosu uygulayan ABD ve Batılı müttefikleri, yükselen enerji fiyatları karşısında çaresiz kalmıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ilk olarak Körfez ülkelerinin kapısını çalmış, fakat “üretimi artırma” talepleri karşılık bulmamıştı.

Brent petrolün varil fiyatlarının durdurulamaz yükselişi karşısında kamuoyu baskısına maruz kalan ABD ve Avrupa, Maduro yönetimini hedef alan yaptırımlardan geri adım attı ve kısıtlamaların bir bölümünü kaldıracağını açıkladı. Venezuela, yaklaşık 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada en büyük petrol kaynağına sahip ülke konumunda bulunuyor.

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Joe Biden

PETROL ŞİRKETLERİ VENEZUELA’YA DÖNÜYOR

Beyaz Saray, Venezuela’ya uygulanan yaptırımların sınırlı bir şekilde kaldırıldığını ve Batılı petrol şirketlerinin Venezuela’daki faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı. Üst düzey ABD’li bir yetkili konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın, Venezuela siyasi krizinden bir çıkış yolu bulmak için Meksika’da iki taraf arasında yürütülen müzakereleri sürdürme anlaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Nicolas Maduro

KARAKAS DOĞRULADI

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD’nin, Avrupalı ve ABD’li petrol şirketlerine Venezuela’daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı.” ifadesi ile ABD’nin hamlesini doğruladı. Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

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DARBECİYİ BAŞA GETİRECEKLERDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiği gerekçesiyle kendisini fiili devlet başkanı ilan eden darbeci Juan Guaido, Beyaz Saray tarafından ülkenin lideri olarak tanınmıştı. ABD yönetimleri, kendi çıkarları doğrultusunda demokratik yollarla seçilen Maduro’yu devirmek için yaptırımları devreye sokmuş ve Venezuela gelirlerinin yüzde 96’sını oluşturan ham petrol ticaretine ambargo uygulamıştı.

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