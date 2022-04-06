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Dünya Batıyla Rusyanın diplomat savaşı
AVRUPA

Batı’yla Rusya’nın diplomat savaşı

Buça’da çıkan infaz görüntülerinin ardından Batılı ülkeler, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda yeni bir aşamaya geçti. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka ve İsveç gibi birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etmeye başladı. Reuters iki gün içerisinde 120’den fazla diplomatın Avrupa ülkelerinden kovulduğunu yazdı. Moskova bu adımlara misliyle karşılık vereceğini duyurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Batı’yla Rusya’nın diplomat savaşı
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi 42. gününde devam ederken, Batılı ülkelerden Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararları açıklanmaya başladı. Başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde sivillerin katledilmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerin ardından İspanya, İtalya, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere birçok ülke, Rus diplomatları sınır dışı etti. Reuters’ın aktardığına göre, son iki gün içerisinde 120’den fazla diplomat Avrupa ülkelerinden kovuldu. Söz konusu adımlara Moskova’nın tepkisi ise gecikmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, diplomatların sınır dışı edilmesine aynı oranda karşılık verileceğini bildirdi.

SAVAŞ SUÇLARINA YANIT

  • İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarına yanıt olarak, 25 Rus diplomat ve büyükelçilik personelinin sınır dışı edileceğini kaydetti. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da “ulusal güvenlik” gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

CASUSLUK YAPTILAR

Danimarka, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus “istihbarat görevlisinin” sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu adıma misliyle karşılık verileceğini bildirdi. İsveç de ülkede “yasa dışı operasyonlar” yürüten üç Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİYE SINIR DIŞI

  • Daha önce Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda, Rus büyükelçiliği çalışanlarını deport edeceğini duyurmuştu. Litvanya da Moskova’nın “askeri saldırganlığına” ve “Buça’daki korkunç katliama” yanıt olarak Rus büyükelçisini sınır dışı etmişti. Öte yandan Yeni Zelanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Rus hükümetiyle yakın kişisel bağları olan 36 oligark ve yakın aile üyelerini hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklarken, Japonya ise Putin’e yakın iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya’ya lüks malların ihracatını yasakladı.

MOSKOVA TEHDİT ETTİ

Rusya eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, söz konusu adımlara misliyle karşılık verileceğini kaydetti. Moskova’nın atacağı adımların aynı oranda ve yıkıcı olacağını belirten Medvedev, “Kimi cezalandırdılar? Her şeyden önce kendilerini. Böyle devam ederse Batılı büyükelçiliklere kapıyı kapatmak uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

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