|
Dünya

Bayram da yok sevdiklerimiz de

04:00 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:37 - 10/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Anwar Attallah, Bassam Abuyounis, Thaer Maher.
Anwar Attallah, Bassam Abuyounis, Thaer Maher.

Bayramın ilk gününde saldırıların devam ettiği Gazze’de, Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Savaşta eşini ve kızını kaybeden Filistinli aktivist Anwar Attallah, “Her sene çok coşkulu bir bayram geçiriyorduk ama bu sene hiçbir şeyin tadı kalmadı. Ben 54 yaşındayım, 10 yaşından beri bayram namazı kılıyorduk bu bayram, bayram namazı bile kılamadık. Hayatı olmayan bir kişinin bayramı olur mu? Bizler bayram arefesinde sevdiklerimizle geçirip bayram hazırlıkları yapıyorduk.” diye konuştu.

BAYRAM ABLAMI ARAYARAK BAŞLARDI

Ailesinin tamamını kaybeden ve şu anda Türkiye’de doktora yapan Filistinli Bassam Abuyounis, “7 Ekim’den önce Gazze’de annem, babam ve 3 abim ve ablamın aileleri aynı apartmanda yaşıyordu. Apartmanda toplam 28 kişi vardı, hepsi şehit oldu. Benim için bayram yok. Benim bayramım telefonda rahmetli ablamla başlıyordu. Bu bayram ablam yok benim için bayram da yok. Kalabalık bir ailemiz vardı. Geleneklerimize göre güzel bir bayram geçiriyorduk.” diye konuştu.

BAYRAMI ACILARLA KARŞILADIK

Filistinli Thaer Maher, “Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından Filistin'de büyük bir coşkuyla karşılanırdı. Fakat bu sefer hüzün ve kederle geldi. Gazzeliler, kayıplarının gölgesinde bu bayramı neşeyle ve mutlulukla karşılayamadı. Buradaki insanların ne evleri ne canları ne de kıyafetleri kaldı. Ve bu yüzden herkes ölü bedenler gibi” dedi.





#Gazze
#Filistin
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POMEM 7.500 öğrenci alımı yapacak: Öğrenciler için başvuru şartları ve tarihleri...