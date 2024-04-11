Bayram da yok sevdiklerimiz de

Bayramın ilk gününde saldırıların devam ettiği Gazze’de, Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Savaşta eşini ve kızını kaybeden Filistinli aktivist Anwar Attallah, “Her sene çok coşkulu bir bayram geçiriyorduk ama bu sene hiçbir şeyin tadı kalmadı. Ben 54 yaşındayım, 10 yaşından beri bayram namazı kılıyorduk bu bayram, bayram namazı bile kılamadık. Hayatı olmayan bir kişinin bayramı olur mu? Bizler bayram arefesinde sevdiklerimizle geçirip bayram hazırlıkları yapıyorduk.” diye konuştu.

BAYRAM ABLAMI ARAYARAK BAŞLARDI

Ailesinin tamamını kaybeden ve şu anda Türkiye’de doktora yapan Filistinli Bassam Abuyounis, “7 Ekim’den önce Gazze’de annem, babam ve 3 abim ve ablamın aileleri aynı apartmanda yaşıyordu. Apartmanda toplam 28 kişi vardı, hepsi şehit oldu. Benim için bayram yok. Benim bayramım telefonda rahmetli ablamla başlıyordu. Bu bayram ablam yok benim için bayram da yok. Kalabalık bir ailemiz vardı. Geleneklerimize göre güzel bir bayram geçiriyorduk.” diye konuştu.

BAYRAMI ACILARLA KARŞILADIK

Filistinli Thaer Maher, “Ramazan Bayramı Müslümanlar tarafından Filistin'de büyük bir coşkuyla karşılanırdı. Fakat bu sefer hüzün ve kederle geldi. Gazzeliler, kayıplarının gölgesinde bu bayramı neşeyle ve mutlulukla karşılayamadı. Buradaki insanların ne evleri ne canları ne de kıyafetleri kaldı. Ve bu yüzden herkes ölü bedenler gibi” dedi.















