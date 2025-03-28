Bayramı da kana bulayacak

17 aydır Filistin topraklarında akıttığı kana doymayan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katliamın boyutunu daha da artırmak amacıyla hazırlıklar yaptığı belirtiliyor. 19 Ocak'ta Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi, ABD'de Trump yönetiminden aldığı destekle önce sabote eden ve sonra da bozan savaş suçlusu Netanyahu'nun, ateşkesin ikinci etabına geçmemek ve esir değişimini amaçlayan müzakerelerde Hamas'a baskı yapmak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki soykırımı yoğunlaştırmaya ilişkin güvenlik istişareleri yürüttüğü bildirildi. Soykırımı genişletecek saldırıların Ramazan Bayramı'nın birinci günü başlamasına yönelik hazırlıklar yapıldığı değerlendiriliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Netanyahu şu anda Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesine yönelik anlaşma müzakereleri hakkında güvenlik istişareleri yürütüyor" ifadelerine yer verildi.





CUMARTESİ GECESİ EMİR GELEBİLİR

İsmi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail hükümetinin Gazze'de daha saldırgan operasyonlar planladığı ve bunun kara harekatının büyük ölçüde genişletilmesini kapsadığı aktarıldı. Ayrıca güvenlik ve siyasi işler konularında kararlar alan daraltılmış bakanlar kurulunun, İsrail’in Gazze’de atacağı adımlara ilişkin kararlar almak üzere, Ramazan bayramına saatler kala 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da bir toplantıya çağrıldığı kaydedildi.





SUİKASTLAR VE İŞGALİ GENİŞLETME HAMLESİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de Gazze'deki saldırılarda sonraki adıma karar vermek üzere Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin katılımıyla Başbakanlık Ofisinde güvenlik istişareleri yapıldığı belirtildi. Netanyahu’nun yürüttüğü güvenlik istişarelerinde ordunun, Hamas'ın üst düzey liderlerini hedef almaya devam ederek, Hamas üzerindeki baskıyı artırıp müzakereleri ilerletmeye yönelik planlar geliştirdiği aktarılan haberde, ayrıca güvenlik kurumlarının, müzakereleri hızlandırmak amacıyla Gazze’de kontrolü genişletmeyi ve kuzey ile güneyde yeni bölgeleri ele geçirmeyi önerdiği belirtildi.





430'DAN FAZLA SALDIRI

Öte yandan İşgalci İsrail ordusu, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze, Suriye ve Lübnan'da 430'dan fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından saldırılara dair açıklamada bu hedeflerin çoğunun Gazze'de bulunduğu, Suriye'de 18 ve Lübnan'ın güneyi ile iç kesimlerindeki Hizbullah'a ait 40'tan fazla noktanın vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu dün Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan limanı da hedef aldı.





ABD DE DESTEKLİYOR

İsrail'in bölgeyi kan gölüne çeviren saldırılarına ABD'den de tam destek geliyor. Yemen'deki Husi güçleri, ABD'nin sadece dün Yemen'in başkenti Sana kentine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında yer alan haberde, ABD'nin Sana'nın güneyine ve kuzeyine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.



