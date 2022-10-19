BBC enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalışıyor

Belçika'da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı

Belçika'nın en çok yolcu trafiğinin yaşandığı ikinci büyük havaalanı Charleroi'da güvenlik personelinin dün başlattığı grev devam ediyor. Giden yolcu kısmının kapatıldığı havaalanında toplanan yolcuların giderek artması üzerine havaalanına polis sevk edilirken, yolcular, greve tepki göstererek, zorla havalimanına girmeye çalıştı. Havaalanı yönetimi tarafından yayınlanan açıklamada, yolculardan giden yolcu alanına gelmemeleri istenerek, güvenlik hizmetlerinin sağlanamadığı, bu nedenle yolcuların güvenliği açısından herhangi bir risk alınmaması amacıyla giden yolcu uçuşlarının durdurulduğu ve bu kısımda hizmet verilmeyeceği duyuruldu. Bu durumun yarında devam edeceği ve giden yolcu uçuşlarının yapılmayacağı bildirilerek, gelen yolcu uçuşlarının ise aksamadan devam edeceği aktarıldı. Belçika basınında yer alan haberlerde, özel güvenlik şirketi 'Security Masters' personelinin, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrol işini iki şirkete ayırma kararına karşı grev başlattığı ifade edildi.