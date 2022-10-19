Dünya BBC enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalışıyor
AVRUPA

BBC enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalışıyor

The Guardian'ın ilgili haberinde, BBC'nin elektrik veya gaz kesintisi durumlarında canlı yayında halkla paylaşılacak gizli senaryoları üzerinde çalıştığı bilgisi verildi. Buna göre dokümanlar; mobil ağların, internetin, bankacılık sistemlerinin ve trafik ışıklarının "büyük bir güç kaybı" sonucu çalışmaması halinde halka nasıl güvence verileceğini ortaya koyuyor.

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BBC enerji kesintileri senaryoları üzerinde çalışıyor
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The Guardian'ın ilgili haberinde, BBC'nin elektrik veya gaz kesintisi durumlarında canlı yayında halkla paylaşılacak gizli senaryoları üzerinde çalıştığı bilgisi verildi.

Buna göre dokümanlar; mobil ağların, internetin, bankacılık sistemlerinin ve trafik ışıklarının "büyük bir güç kaybı" sonucu çalışmaması halinde halka nasıl güvence verileceğini ortaya koyuyor.

Senaryolarda, halka, araç radyoları ve bataryalı alıcılardan acil durum yayınlarını dinlemeleri tavsiye ediliyor.

Bir taslakta, hastanelerdeki elektriğin 2 güne kadar kesintide olabileceği ve polisin "aşırı baskı altında" kalabileceği öngörülüyor.

Bir diğerinde ise, "Hükümet, enerjinin 36 ila 48 saat içinde yeniden temin edilmesini umuyor. İngiltere'nin çeşitli bölgelerine o zamandan önce aralıklı olarak tedarik sağlanacak." ifadeleri kullanılıyor.

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