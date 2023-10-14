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Dünya

BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu. BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

08:07 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
BBC muhabirleri, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

BBC muhabirleri, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

BBC'de yer alan habere göre, Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önü İsrail polisi tarafından kesildi.


Daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.


Olayı görüntülemeye çalışırken telefonu yere fırlatıldı ve boynuna darbe aldı


Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı. Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.


BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail-Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.




#BBC
#Filistin
#israil
#Tel Aviv
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