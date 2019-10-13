Dünya Bebek katilleri
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bebek katilleri

Eren Bülbül, Bedirhan bebek, Ayaz ve Nupelda kardeşleri öldüren PKK’nın katliamları sürüyor. En son Şanlıurfa ve Mardin’e düzenlenen havan ve roketli saldırılarda bir bebek ve dört çocuk daha şehit düştü. Türkiye, 9 aylık Muhammed’i kalbine gömdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’ye sığınan 9 aylık Suriyeli Muhammed havanlı saldırıda can verdi.
Türkiye’ye sığınan 9 aylık Suriyeli Muhammed havanlı saldırıda can verdi.

Sivillerin canına kasteden terör örgütü PKK'nın katliamlarında en masum mağdurlar hep bebekler ve çocuklar oldu. PKK'lı teröristlerin 1980 ve 1990'lı yıllardaki baskınlarda kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi. Siirt Baykan'a bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, PKK'nın acımasız yüzünü dünyaya gösterdi. Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra “bebek katili” olarak anıldı.

EREN, BEDİRHAN, AYAZ VE NUPELDA

Bedirhan Karakaya

***

Eren Bülbül

***

Nupelda ve Ayaz kardeşler

Çok sayıda bebek ve çocuk öldüren teröristler, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de evden erzak çalarken güvenlik güçlerine yerlerini gösteren 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti. 31 Temmuz 2018'de bu defa Hakkari Yüksekova'ya bağlı üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen kadının kullandığı araç hedef alındı. 11 aylık Bedirhan bebek, annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit edildi. Tunceli Ovacık'ta 15 Temmuz'da araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu da 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

MUHAMMED'E ACIMADILAR

Son olarak; Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa Akçakale'ye düzenlenen havan ve roketatarlı saldırılarda Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar hayatını kaybetti. Ceylanpınar'da ekmek almak için evden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş ve sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Mardin Nusaybin'de anneleri ile evleri önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki Leyla Yıldız da şehit oldu. Şehitler gözyaşları arasında toprağa verilirken, Türkiye de bu masum çocukları kalbine gömdü.

  • Kanını yerde bırakmıyoruz
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle telefonda görüşerek, “Rabb'im sabrımızı artırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu anda hızlı bir şekilde buna devam ediyoruz.” dedi.

Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu
Daha neler göreceksiniz

Daha neler göreceksiniz

​Mehmetçik Rasulayn'ı aldı ve 30 km derine inerek PKK'nın can damarını kesti.
Tahvil silahı

Tahvil silahı

Piyasada dolar ve avro bolluğu olacak.
459 terörist etkisiz

459 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
Skandal bildiriye ilk tepki

Skandal bildiriye ilk tepki

'Arap Birliği'nin, Arap dünyasını temsil etmediğini biliyoruz.'
PYD'nin tünellerine girdiler

PYD'nin tünellerine girdiler

​Suriye Milli Ordusu, PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Örgüte üst düzey darbe

Örgüte üst düzey darbe

​PYD'nin 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi.
Sisi'den PYD'ye destek

Sisi'den PYD'ye destek

​Eli kanlı teröristler Kahire'de ağırlandı.

Çıldırtan paylaşım

Çıldırtan paylaşım

​Cengiz Ünder'in 'asker selamı' rahatsız etti!
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Bakan açıkladı: Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

1211 ürün sakıncalı çıktı, at ve domuz eti de var.
Rasulayn<br> kontrol altında

Rasulayn
kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Kaburgasında <br>kırık var

Kaburgasında
kırık var

Fransa maçında forma giyemeyecek.
Depremde bir<br>kısmı yıkılmıştı

Depremde bir
kısmı yıkılmıştı

Avcılar'da yıkılan minarede yetersiz demir kullanıldığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.