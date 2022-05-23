Dünya Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Polonya Ukraynanın batısını almak istiyor
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya Ukrayna’nın batısını almak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün Rusya’nın Soçi kentinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Lukaşenko konuşmasında, ''Polonya, Ukrayna’nın batısını almak istiyor.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Polonya Ukrayna’nın batısını almak istiyor
Aleksandr Lukaşenko

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Polonya, Ukrayna’nın batısını ele geçirmek istiyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko bugün Rusya’nın Soçi kentinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Polonya'nın hedefi Ukrayna'nın batısı

Lukaşenko konuşmasında, Kiev’in sonunda Rusya’dan yardım isteyeceğini söyleyerek, "Polonya, Ukrayna’nın batısını kendisi ele geçirmek ve Ukrayna topraklarında kontrol kurmak istiyor. Kiev, batı Ukrayna’nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya’nın direndiğini söyleyerek, "Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor" dedi.

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