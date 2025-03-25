Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Belçika havalimanlarında tüm uçuşlara grev engeli

Belçika havalimanlarında tüm uçuşlara grev engeli

15:0225/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Belçika'nın havalimanlarında 31 Mart'ta gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi.
Belçika'nın havalimanlarında 31 Mart'ta gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edildi.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi, 31 Mart'ta ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan güvenlik personeli ile bagaj görevlilerinin de greve katılacağını açıkladı. Giden yolcu uçuşları iptal edildiğinden, gelen uçuşlarda da iptallerin söz konusu olabileceği ifade edilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Söz konusu grevin, yeni hükümetin iş gücü piyasası reformlarına karşı planlanan ikinci grev olduğu bildirildi.

#Belçika
#Brüksel
#Charleroi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...