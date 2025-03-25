Belçika havalimanlarında tüm uçuşlara grev engeli

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.
Brüksel Havalimanı yönetimi, 31 Mart'ta ülke genelinde grev yapılacağını, havalimanında çalışan güvenlik personeli ile bagaj görevlilerinin de greve katılacağını açıkladı. Giden yolcu uçuşları iptal edildiğinden, gelen uçuşlarda da iptallerin söz konusu olabileceği ifade edilen açıklamada, bütün yolculara seferlerinin durumlarını kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.
Söz konusu grevin, yeni hükümetin iş gücü piyasası reformlarına karşı planlanan ikinci grev olduğu bildirildi.