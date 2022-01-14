Belçika medyası: NATO ve AB'nin Türkiye’ye ihtiyacı var

Saffet Özdemir

Brüksel’in önde gelen gazetelerinden biri olan ve uluslararası konularda günlük raporlar sağlayan Euobserver’de Türkiye analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye önemli bir rol oynayabilir"

"Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son birkaç yılda kötüleştiği açık. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya ne kadar ihtiyacı varsa, AB ve NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var. AB'nin Türkiye ile birkaç önemli komşu bölgede çok daha stratejik bir şekilde iş birliği yapmayı düşünmesi gerekiyor. Türkiye, Suriye'de, Batı Balkanlar'da, Karadeniz'de ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir."

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

"2011'de Suriye'deki çatışmanın başlamasından bu yana Türkiye, Suriye ile olan uzun sınırı nedeniyle önemli bir rol oynadı. Türkiye, Esed rejiminin bombardımanlarından insanların kaçabileceği ender ülkelerden biriydi. Türkiye, Batı tarafından uçuşa yasak bölge çağrısının reddedilmesinin ardından 2016 yılında Suriye'ye doğrudan askeri müdahaleye başladı. Türkiye, Esed güçlerini ve Rusya'yı bloke etti. Türkiye, ateşkes müzakereleri için İran da dahil olmak üzere Aralık 2016'da Astana'da barış görüşmelerine başlamak için Rusya ile anlaştı. Halen devam eden Astana süreci, ne Avrupa'nın ne de ABD'nin müdahalesi olmadan başladı. Katliamları ve mülteci akınını durdurmanın tek yolu Suriye'ye çözüm bulmaktır. Bu amaçla AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var."

REKLAM

"Dürüst bir komisyoncu"

"Avrupa Birliği Batı Balkanlar'da güvenilirliğini kaybediyor. Slovenya ve Hırvatistan zaten AB'ye katılmış olsa da, bazı AB üye ülkeleri önceki vaatlere rağmen daha ileri gitmekte tereddüt ediyor. Genişleme sürecinin durmasıyla AB, Batı Balkan ülkelerinin çoğunda nüfuzunu kaybediyor. Türkiye, tarihi nedeniyle, çoğu Batı Balkan ülkesi tarafından dürüst bir komisyoncu olarak görülüyor. Türkiye, bölgeyi bir tarafı sımsıkı desteklemeden tanıyor. Bosna-Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, AB'nin bunları azaltmak ve çözüm bulmak için Türkiye'nin uzmanlığına ihtiyacı olabilir."

"Türkiye vazgeçilmez ortak"

Avrupa Birliği askeri yeteneklerden yoksundur, aynı zamanda askeri stratejiden de yoksundur. İngiltere AB'den ayrıldığından beri, Fransa bloktaki tek askeri güç. Türkiye, Karadeniz bölgesinde gerekli ve vazgeçilmez bir ortak. AB ile Türkiye arasında daha fazla stratejik iş birliği, Rusya'nın daha fazla yayılmacılığını durdurmanın tek yoludur.

REKLAM

"Stratejik iş birliğinin zamanı"

AB ve Türkiye, insanları ülkelerinden kaçmaya itecek olası yeni çatışmalara karşı gözünü dört açmalıdır. Afganistan Türkiye'nin zaten güven verici bir rol oynadığı yerdir. İkinci olası çatışma bölgesi, Türkiye'nin komşu bir ülkesi olan Irak'tır. Bu duruma ek olarak Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgesi de var. Bu olası çatışmaların her biri için Türkiye ve AB'nin iş birliği yapmaktan başka bir yolu yoktur. Bu nedenle AB ve Türkiye'nin geçmişteki hassasiyetleri, onlardan ders alarak da olsa bir kenara bırakmasının ve acilen en üst düzeyde stratejik iş birliği arayışına girmesinin zamanı gelmiştir."

DÜNYA Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel’de başladı

OYNAT 00:35 Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği Afganistan'da temsilciliklerini tekrar açabilmek için bizden yardım istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesiyiz. Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor bizden de yardım istiyor.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder