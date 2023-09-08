Belçika'da skandal olay: Ötanazi isteyen kadını yastıkla boğdular

Liege'deki Oupeye belediyesinden 36 yaşındaki bir kadının durumu, ölümcül kanser teşhisi konulduktan sadece aylar sonra ciddi şekilde kötüleşti.

Belçika'da yasal olan süreç, bir doktor ve iki hemşirenin, prosedürü denetlemek üzere kadının kocası ve küçük kızıyla paylaştığı evi ziyaret etmesini içeriyordu.