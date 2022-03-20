Belçika’dan nükleere 10 yıl devam kararı

Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi.

Belçika’da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri, ülkenin enerji stratejisini belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Belçika Başkanı Alexander De Croo, Rusya-Ukrayna savaşının, belirsizlikleri artırdığını, bu yüzden 2025 yılında kapatılması planlanan nükleer santralleri 10 daha kullanma kararı aldıklarını duyurdu.

Ülkede en son inşa edilen reaktörlerin süresini uzatacaklarına dikkati çeken De Croo, bunun enerji arz güvenliğini sağlamak için yeterli olmayacağını, ilave olarak iki doğal gaz santrali kuracaklarını ifade etti. Belçika’da toplam 7 adet nükleer reaktör bulunuyor.

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