Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Belediye çalışanı 12 kişiyi katletti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

ABD'de belediye çalışanından silahlı saldırı: 12 ölü

Belediye çalışanı 12 kişiyi katletti

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Virginia Beach Belediyesinin bir çalışanı öğleden sonra belediye binasına girerek rastgele ateş açmaya başladı.

Polis Şefi James Cervera, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Carvera, saldırganın polisle uzun süreli bir çatışma sonucu ölü ele geçirildiğini belirtti.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Kahredici gün

Virginia Beach Valisi Bobby Dyer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olay, Virginia Beach tarihinde en kahredici gündür." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump'ın konu hakkında bilgilendirildiği ve olayı yakından takip ettiği vurgulandı.

Sınırda çatışma:2 şehit, 5 yaralı

Sınırda çatışma:
2 şehit, 5 yaralı

Türkiye-İran sınırından kahreden haber.
Saldırıların amacı:Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
İşçi servisi geçişinde patlama

İşçi servisi
geçişinde patlama

​Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Başkanlığa tek aday

Başkanlığa tek aday

TFF'nin yeni başkanı belli oluyor.
İstanbul bomboş

İstanbul bomboş

​Mega kentte alışık olmadığımız görüntüler.
DEAŞ'ın bombacıları<br>Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın bombacıları
Adana'da yakalandı

Bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusuna kelepçe.
Yeni 'Atak' büyüledi

Yeni 'Atak' büyüledi

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak.

Hakurk'a 'Pençe'

Hakurk'a 'Pençe'

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
260 bin kişi saf tuttu

260 bin kişi saf tuttu

Ramazan ayının son cumasına büyük katılım gerçekleşti.
İstanbul'u uçuracak 26 proje

İstanbul'u uçuracak 26 proje

​AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere destek olacak ve istihdamı arttıracak projelerini açıkladı.
Yeni 10 numara

Yeni 10 numara

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Trafik durdu

Trafik durdu

​Bayram tatili başladı, kilometrelerce kuyruk oldu.
Meteoroloji uyardı:<br>Sağanak bekliyoruz

Meteoroloji uyardı:
Sağanak bekliyoruz

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Zeytinlik talanı

Zeytinlik talanı

​CHP İstanbul adayının parsellediği zeytinlikleri, arsaya çevirip ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.
Emaneti ehline<br>vermemiz lazım

Emaneti ehline
vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Bu bayram kaza<br>haberi yapmayalım

Bu bayram kaza
haberi yapmayalım

​​Bayram tatili süresince trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.