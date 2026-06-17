Ben-Gvir'in üstünü çizdi!

İsrail'in aşırı sağcı ve terör zanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu. Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliği'ne parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliği'nin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor. Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı. Ben-Gvir sık sık ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sözleriyle biliniyor. Terör zanlısı ve soykırımcı bakan son olarak Trump'ın İran ile yaptığı anlaşmayı tanımama çağrısında bulunmuş ve "Amerikan sömürgesi" değiliz çıkışını yapmıştı.