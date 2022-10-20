Berlusconi: Zelenskiy Putin’i savaşa sürükledi

Yakın dostu olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili açıklamaları nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefi olan İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, son olarak da Ukrayna liderini hedef aldı.

Ukrayna'daki savaş sürerken Berlusconi'nin Putin’le görüşmesine değinerek “Doğum günüm dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı” ifadelerini kullanması ülkede tepkilere yol açmıştı.

Forza Italia (FI) partisinin lideri olan Berlusconi, dün mecliste yaptığı konuşmada da Ulrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i “Putin'i sonu gelmeyen bir savaşa sürüklemekle” suçladı. 86 yaşındaki Berlusconi, Putin'in aslında savaşa girmek istemediğini ama buna zorunda kaldığını savundu.

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Seçim zaferi kazanan ancak kabineyi kurmakta zorlanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni ise yeni hükümetin Ukrayna'ya desteği sürdüreceğini söyledi.

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