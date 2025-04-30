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Beyaz Saray: Başkan Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak

Beyaz Saray: Başkan Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak

10:0030/04/2025, Çarşamba
G: 29/04/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını bildirdi.

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte Trump'ın ikinci döneminin 100. gününde düzenlediği basın brifinginde, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını belirtti.


Hazine Bakanı Bessent de Trump yönetiminin otomobil tarifelerini hafifleteceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.


'İSTİHDAM İÇİN BİR GEÇİŞ İZNİ VERMEK İSTİYORUZ'

Bessent, "Dolayısıyla otomobil üreticilerine bunu hızlı, verimli bir şekilde yapmaları ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratmaları için bir geçiş izni vermek istiyoruz" dedi.


Otomobil tarifelerine yönelik yapılacak düzenlemenin detayları konusunda bilgi vermeyen Bessent, ancak bunun Amerikan otomobil üretimini yeniden şekillendirmeye önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.


Bessent, amaçlarının yüksek kaliteli endüstriyel işleri ABD'ye geri getirmek olduğunu kaydetti.


NE OLMUŞTU?

The Wall Street Journal'ın konuya ilişkin haberinde, Trump'ın otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmeye yönelik adım atacağı bildirilmişti. Söz konusu haberde, otomobil tarifelerini ödeyen şirketlerden başka vergilerin alınmayacağı aktarılmıştı.


ABD Başkanı Trump, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

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