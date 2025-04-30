Beyaz Saray: Başkan Trump bugün otomobil tarifelerine ilişkin kararname imzalayacak

Hazine Bakanı Bessent de Trump yönetiminin otomobil tarifelerini hafifleteceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.