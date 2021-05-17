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Beyaz Saray: Filistin konusunda "sessiz ve yoğun" bir diplomasi yürütüyoruz

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin bölgedeki çatışmaları durdurmak için sessiz ve yoğun bir diplomasi yürüttüğünü ileri sürdü. Psaki, 61'i çocuk 212 kişinin şehit olduğu saldırılara ilişkin herhangi bir kınama ve yorum yapmadı.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray: Filistin konusunda sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Psaki, günlük basın brifinginde, ısrarlı sorulara rağmen, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamaktan bir kez daha kaçındı.

"Sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütüyoruz"

Ellerindeki tüm diplomatik imkanları kullanarak iki tarafın da çatışmalara son verecek bir noktaya gelmesi için çaba gösterdiklerini savunan Psaki, "Bölgedeki şiddetin sona ermesi için sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"ABD çaba gösteriyor"

Son birkaç günde İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığına ve Filistinlilerin can kayıplarındaki artışa dikkati çeken bir muhabirin, "ABD halen İsrail'in verdiği karşılığın orantılı olduğunu düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verirken zorlanan Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın hafta sonu yaptığı telefon görüşmelerine işaret etti.

Biden'ın, sivil can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ve basın mensuplarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Psaki, İsrail ile Hamas'ın çatışmayı sona erdirme noktasında buluşmayı istemesi gerektiğini ve ABD'nin bu süreç için çaba gösterdiğini belirtti.

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"Savaş suçu" sorusuna kaçamak yanıt

İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarının birçok kişi ve kurum tarafından "savaş suçu" olarak değerlendirildiğini hatırlatan bir muhabire yanıt veren Psaki, "Öyle bir değerlendirmeye girecek pozisyonda değiliz." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'deki Associated Press (AP) ve Aljazeera ofislerinin bulunduğu çok katlı binayı vurmadan önce elindeki istihbaratı ABD ile paylaştığı yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunmayacağını kaydeden Psaki, Dışişleri Bakanı Blinken'ın "binada Hamas'ın istihbarat biriminin olduğuna yönelik somut bir kanıt görmediği" şeklindeki sözlerine de yorum yapmadı. Jen Psaki, bunun istihbarat birimleri arasındaki bir konu olduğunu dile getirdi.

"Can kayıpları büyük bir trajedi"

Psaki, "Buradaki amacımız siyasi, analizler yapmak ya da birilerine motivasyon sağlamak değil, fakat sahada tansiyonu düşürmek için adımlar atıyoruz. İki devletli çözüm bu çatışmalara ve gerilime son vermenin tek yoludur. İster Filistinli, isterse İsrailli olsun, her bir can kaybı büyük bir trajedidir." ifadesini kullandı.

Bazı Demokrat Kongre üyelerinin, "Biden'ın İsrail'e fazla kredi tanıdığı" yönündeki görüşlerini ortaya koyduğu hatırlatılan Psaki, Biden'ın bu eleştirileri gördüğünü, ancak gerilime son vermek için diplomatik yollarla çalışmaya devam edeceklerini söylemekle yetindi.

İsrail'in, son bir haftadır Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının, 61'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldiği bildirilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik alçakça saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır. Bunlar yavruları öldürecek kadar katiller. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Aynı suda beslenenler de bunları destekliyor' dedi.
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