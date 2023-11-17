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Dünya

Beyaz Saray'a kefen

İsrail’in Gazze katliamının en büyük destekçisi olan ABD’de Filistin’den yana kesimler, yönetimi protesto ediyor. Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, İsrail'in saldırılarında can verenlere ithafen Beyaz Saray önüne onlarca kefen bıraktı. Beyaz Saray duvarına da “Gazze'deki çocukların büyümesine izin verin” yazılı pankart asıldı.

04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:41 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beyaz Saray’da kefenli eylem.

Beyaz Saray’da kefenli eylem.

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamına dünyadan tepki yağıyor. İşgalci İsrail’in en büyük destekçisi olan ABD’de meydanlar Filistin’den yana. Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, Beyaz Saray önünde İsrail’in Gazze’ye günlerdir devam eden yoğun saldırılarını protesto etti. İsrail’in saldırılarında can verenlerin anısına temsili kefenler kullanıldı. Kefenler yan yana yere serildi. Ateşkes çağrısı yapılan gösteride Beyaz Saray’ın duvarına “Biden: Hemen Şimdi Ateşkes” ve “Gazze’deki Çocukların Büyümesine İzin Verin” yazılı büyük bir pankart asıldı.

SİLAH GÖNDERMEYİN

Uluslararası Af Örgütü’nün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O’Brien, gösterinin Gazze’deki can kayıplarına dikkat çekmek için düzenlendiğini söyledi. Protesto gösterisinin, Gazze’ye saldırıların durdurulması için hükümetin yeterince çalışmadığını göstermek amacıyla yapıldığını vurgulayan O’Brien, bölgeye silah gönderilmesine de son verilmesi gerektiğini vurguladı.

HEMEN ŞİMDİ ATEŞKES

ABD Kongre Binası yakınında bulunan Demokratik Ulusal Komitesi önünde bir araya gelen 150’ye yakın protestocu da Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı. Gösteriye siyonizm karşıtı tutumuyla tanınan “Jewish Voice for Peace” ve “IfNotNow” adlı sivil toplum kuruluşları da katıldı. ABD polisi, “Hemen şimdi ateşkes” ve “Yaşasın Gazze” sloganları atan protestoculara müdahale etti. Bazı göstericiler gözaltına alınırken tüm kongre üyeleri bölgeden tahliye edildi.

24 Kongre üyesinden Biden’a mektup

ABD Temsilciler Meclisi’nin 24 Demokrat üyesi, ABD Başkanı Joe Biden’ı ateşkes çağrısı yapmaya davet etti. Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Biden’a gönderdikleri mektupta, Gazze’de çok ciddi insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekti. Çatışmaların hemen durmaması halinde daha çok sivilin öleceği belirtilen mektupta çocuk haklarına da işaret edilerek, bir silahlı çatışmadaki tüm tarafların çocukları koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı. Mektupta, “Bir an önce çatışma ve bombardımanın durmasını, Filistinli sivillere ihtiyaç duydukları yardımın ulaştırılmasını talep ediyoruz” denildi.




#ABD
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#Boykot
44 dakika önce
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