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Dünya

Beyaz Saray'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın, 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili konuştu. Tüm dünyanın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden faydalandığını ifade eden Kirby, bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek sürenin uzatılması konusunda ABD'nin Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

23:35 . 20/06/2023 Salı
AA
ABD, tahıl girişiminin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını açıkladı.

ABD, tahıl girişiminin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını açıkladı.

ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetarız"

Rusya'nın, 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Kirby, "Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Kirby, BM'ye de anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi.

"Sürenin uzatılması konusunda Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin "talihsizlik" olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kirby'e Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu.

Koordinatör Kirby, "Türkiye'nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular. Bunu anlıyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleri'yle çalıştığını savunan Kirby, Türkiye'nin de Suriye'de ABD'nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.



#ABD
#Cumhubaşkanı Erdoğan
#John Kirby
#karadeniz tahıl girişimi
#Recep Tayyip Erdoğan
27 dakika önce
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