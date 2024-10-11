Beyrut ve Dahiye’yi vurdu

İsrail, dün bir kez daha Lübnan’da hava saldırılarıyla Beyrut merkez bölgesi ve Dahiye’yi vurdu. Şehir merkezindeki Nüveyri Caddesi’ne saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı. Terör devletine yakın kaynaklar saldırıda Hizbullah liderlerinden Vefik Safa’nın hedef alındığını kaydederken, Hizbullah Safa’ya yönelik suikastın başarısız olduğunu açıkladı. İsrail, böylece savaşın başından bu yana 4’ünkü kez Beyrut’un merkez bölgesini hedef almış oldu. Terör devleti akşam saatlerinde şehrin güneyindeki Dahiye’yi de vuracağını duyurdu. İsrail uçakları bölgeyi bombaladı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın 1 Ekim'deki balistik füze saldırısına verilecek cevabın “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağını söyledi. Gallant, dün İsrail Askeri İstihbaratı bünyesinde faaliyet gösteren Birim 9900'ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi. Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu ifade eden Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu. İsrail medyası, kabinenin, saldırılara verilecek cevabın nasıl ve ne zaman olacağının belirlenmesi konusunda tüm yetkiyi Netanyahu ve Gallant'a verdiğini duyurdu.