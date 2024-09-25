Beyrut'ta kaos ve panik: 24 saatte iki bin bomba

İsrail, Gazze’deki katliamlarını Lübnan’a da taşıdı. Pazartesi gerçekleşen saldırılar 1975-1990 arasında gerçekleşen iç savaştan bu yana en ölümcül ve ülkede en fazla can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. İşgal ordusu güney Lübnan, Beyrut’un güneyindeki Dahiye ve Bekaa Vadisi'ni hedef alan saldırılarında çoğu bin kilogramlık olduğu belirtilen 2 bin bomba kullandı. İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi, 1645 kişi de yaralandı. İşgalci güç, Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye’de Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Ali Karaki’yi hedef aldı. Yeni Şafak, İsrail saldırılarına hedef olan Beyrut'a ulaştı ve gelişmeleri yerinde gözlemledi.





BARINAKLAR KURULDU

Saldırılar sonrası 26 bin sivil bölgeyi terk etti. Başkent Beyrut’a kendi imkanlarıyla gelen siviller, kalacak yer bulmakta zorlanıyor. Pek çok otel ve pansiyon kapasitelerinin dışına çıkarak misafir aldı. Ancak evlerinden kaçan pek çok sivil hala yer bulamadı. Parklarda yatan Lübnanlıların yaşadığı dram yürekleri dağladı. Lübnan Çevre Bakanı Nasser Yassin, tahliye edilenler için 89 barınak kurulduğunu açıkladı.





GAZZE’DEN SONRA ÜLKEMİZE GÖZ KOYDU

Lübnan’ın güneyinden Beyrut’a gelen Muhammed El-Hacc, saldırıların evlerinin çok yakınında gerçekleştiğini ve kaçmaktan başka çare bulamadıklarını anlatarak,

“8 Ekim’den bu yana ara ara saldırılar gerçekleşiyordu ancak bunlardan pek etkilenmemiştik. Artık bizleri de hedef almaya başladılar” dedi. Çocuklarının ve eşinin çok korktuğunu dile getiren Hacc, “Mecburen evimizi ve işimizi bırakarak buraya geldik. Sadece birkaç gün yetecek kadar paramız var, sonrası için ne yapacağımızı bilmiyoruz. İsrail, Gazze’den sonra bizim de ülkemize göz koydu” sözlerini sarf etti.





HALK KORKU İÇİNDE

Saldırılar sonrası Başkent Lübnan’da, kente gelmeye çalışanlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Halk yaşananları sindirmeye çalışırken, bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin sokaklarda devriye gezdiği görüldü. Lübnanlılar basın mensuplarının sorularına yanıt vermeye çekinirken, yorum yapanlar da isim ve fotoğraf vermeyi reddetti.





BİR HİZBULLAH KOMUTANI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Önceki gün başlayan saldırı dalgası dün de devam etti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a hava saldırıları düzenledi. Güvenlik kaynakları, Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin saldırıda öldüğünü bildirdi. Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü İsrail saldırılarında altı kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı tatbikatı takip eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladıkları "yeni darbelerin hazır olduğunu" iddia etti. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Lübnan'a yönelik "kara istilası" düzenlemeyi planlamadıklarını, diplomatik çözümü tercih ettiklerini söyledi.





ROKET SALVOSU İLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah ise İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlara en az 75 roketle karşılık verdi. İsrail ordu radyosu, Lübnan'dan fırlatılan roketlerin bir depoda yangına yol açtığını duyurdu. Ülkenin kuzeyinde çok sayıda yangının çıktığı, binaların hasar gördüğü belirtildi. Lübnan'dan atılan roketlerin hedef aldığı bir diğer bölge de İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusu oldu. Hizbullah, ayrıca saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyindeki Dado Askeri Üssü ile Katzrin, Hagoşrim ve Gesher Haziv yerleşim bölgelerinin füzelerle vurduğunu duyurdu.

Muhabirimiz Neslihan Önder Beyrut'ta gelişmeleri takip ediyor.

YİNE SİVİL KALKAN YALANI

24 saatte 500’den fazla insanı öldüren işgalci güç, Gazze’de sarf ettiği “Hamas sivilleri kalkan yapıyor” yalanını burada da savurdu. Terör devletinin eylemlerini aklamaya ve katliamlarına kılıf uydurmaya çalışan İsrail medyası, tek bir kalemden yazılmışçasına aynı anda, “Lübnan’da evlerde füze ve roket rampaları var” haberini servis etti. İsrail’in sivil yerleşkelere saldırılarının amacının Hizbullah cephaneliğini yok etmek olduğunu savunan İsrail medyası, grubun Lübnan’da sivilleri vurmadığını iddia etti.





UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Lübnan’da kara ulaşımı adeta bir keşmekeşe dönerken, çok sayıda hava yolu şirketi de Beyrut uçuşlarını askıya aldı. Günlerdir Lübnan’dan başka bir ülkeye gitmek isteyen vatandaşlar da uçuş bulamadı. Ürdün, ülkedeki havayolu firmalarının Beyrut'a yaptığı uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını bildirdi. Lufthansa'nın da aralarında olduğu pek çok şirket, Beyrut seferlerinin 26 Ekim'e kadar durdurulduğunu açıkladı.





İsrail'de OHAL ilan edildi

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a yoğun ve şiddetli hava saldırıları devam ederken, Tel Aviv yönetimi 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan (OHAL) edilmesini hükümet oturumunda telekonferans oylamasıyla onayladı. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde OHAL’in hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı kaydedildi.







