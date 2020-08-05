Beyrut'ta patlama: Kaç kişi öldü? Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi: Enkaz altında onlarca kayıp var Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan patlamaya dair sonbilgileri aktardığı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var" ifadelerini kullandı. Öte yandan yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 18:29 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 19:29 AA