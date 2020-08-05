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Dünya Beyruttaki patlamada ölü sayısı 135e yükseldi Enkaz altında onlarca kayıp var
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Beyrut'ta patlama: Kaç kişi öldü?

Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi: Enkaz altında onlarca kayıp var

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan patlamaya dair sonbilgileri aktardığı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var" ifadelerini kullandı. Öte yandan yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Dört bine yakın yaralı ve enkaz altında da hala onlarca kayıp var.
Dört bine yakın yaralı ve enkaz altında da hala onlarca kayıp var.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi.

  • Sağlık Bakanı Hamad Hasan, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve enkaz altında onlarca da kayıp var." bilgisini paylaştı.

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"Hastane alanları belirlenmeli"

Yaralıları hızlı bir şekilde tedavi etmek için sahra hastanelerini hizmete sokma konusunda anlaştıklarını kaydeden Hasan, Bakanlığın söz konusu hastanelerin yerleştirileceği alanların belirlenmesini talep ettiğini ve ordunun yönetimine güvendiklerini belirtti.

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"Yardımlar ordu gözetimiyle yönlendirilmeli"

  • Ortak bağış yönetimine karşı olmadıklarını ancak ülkelerin yardım olarak sundukları sahra hastanelerin teslim alınmasının Bakanlığın yetkisi dahilinde olduğuna işaret eden Bakan Hasan, yardımların havalimanından Sağlık Bakanlığı'na ordunun gözetimi altında yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var
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Lübnan Kızılhaçı: Beyrut'taki patlamada yüzlerce yaralı var

Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Beyrut felaket bölgesi ilan edildi

  • Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etmişti.

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