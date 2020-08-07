Beyrut'taki patlama: Interpol ekip gönderiyor Interpol Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek: Tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2020, 23:20 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2020, 00:03 AA