Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Interpol Beyruta uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek Tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz
AVRUPA

Beyrut'taki patlama: Interpol ekip gönderiyor

Interpol Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek: Tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek. Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Interpol'den yapılan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı'ndan Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz
DÜNYA
Lübnan Hizbullahı'ndan Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Lübnan artık krizler ülkesi: Beyrut felaketi ile birlikte ipler iyice koptu
DÜNYA
Lübnan artık krizler ülkesi: Beyrut felaketi ile birlikte ipler iyice koptu

"Tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz"

  • Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Devlet Başkanı Avn: Patlamanın nedeni roketi bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var
DÜNYA
Lübnan Devlet Başkanı Avn: Patlamanın nedeni roketi bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var

Yaralı sayısı yaklaşık 5 bin

  • Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi
DÜNYA
Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
DÜNYA
Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Zarar 10 milyar doları aşabilir

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Abone Ol Google News
İçişlerinden 81 ile genelge

İçişleri'nden 81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
Büyük ayrıcalık

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.
Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.

Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

Fiyat artırdılar

Fiyat artırdılar

Lazio, Vedat Muriqi'i almadan dönmek istemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.