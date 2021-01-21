Biden ABD’nin 46. başkanı: Devir yok teslim var

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, dün başkent Washington’da yoğun güvenlik tedbirleri ve sınırlı katılımcıyla Kongre binasının dışında düzenlenen yemin töreninin ardından dört yıl sürecek görevine resmen başladı. 45. Başkan Donald Trump yemin töreninde yer almadı. Demokrat Parti’nin adayı olarak başkanlık seçimlerine katılan ve 3 Kasım’da gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Biden, 6 Ocak’ta yaşanan kanlı Kongre baskınıyla, siyasal, sosyal, ekonomik ve sağlık krizi yaşayan bölünmüş bir ülkeyle karşı karşıya kaldı. Oldukça tartışmalı geçen Trump döneminin ardından, ABD siyasi ve ekonomik sisteminin iflas görüntüsü iyice su yüzeyine çıkarken, Biden’ın bu kaos ve krize yönelik hamlelerinin oldukça kısıtlı olduğu görülüyor.

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OYNAT 00:55 Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. BiP'te paylaş

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TOPLUMSAL ÇATIŞMA

6 Ocak’ta yaşanan ve şimdiden ABD tarihine geçen kanlı Kongre baskını, ülke siyasetinde ve toplununda mevcut derin ayrışmayı tüm dünyaya gösterdi. Donald Trump’ın başkent Washington’da düzenlediği mitinge katılan grupların ve kişilerin açıklanan kimlikleri, Trump destekçilerinin toplumun en alttan en üste tüm kesimlerinden oluştuğunu gösterdi. Bu aynı zamanda Trumpizmin geri döndürülemeyecek şekilde ABD siyasetinin ana belirleyicilerinden biri olacağını gösterdi. Daha önce Demokrat Parti destekçilerinin, Trump taraftarlarının toplumun marjinal kesimlerinden oluştuğu iddiası da boşa çıktı. Öte yandan Antifa (anti faşist) gibi grupların, Demokrat Parti içinde artan etkisi ve bu grupların tam da Trump destekçileri arasında silahlı çatışmaya varan gerilim, Joe Biden’ın önünde bekleyen sorunlardan.

AĞIR KOVİD-19 TAHRİBATI

Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla masasındaki öncelikli gündem maddesi Kovid-19 salgınının ülkede oluşturduğu ağır tahribat olacak. Son verilere göre ülkede salgından 400 bin kişi hayatını kaybetmiş durumda. Özel şirketlere teslim olmuş ve yeterli nitelikten uzak sağlık sistemi, ülkenin federal yönetim sistemi ve toplumsal ayrışma sonucu salgınla mücadelenin zayıflaması, ekonomik kaygılar gibi unsurlar karşısında Biden’ın şu ana kadar öne çıkan tek önerisi “maske zorunluluğu” getirmek. Bu önerinin ne kadar uygulama alanı bulacağı ise şimdiden soru işareti.

KÜRESEL ALANDA ÇÖKÜŞ

ABD’nin küresel liderliğinin çöküş sürecine başladığı, 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınıyla gözler önüne serildi. Soğuk Savaş dönemi sonrasında demokratik sistemin temsilcisi olduğunu iddia eden ABD, son yıllarda küresel alanda ve ülke içinde yaşanan gelişmeler sonrasında kağıttan bir kaplan olduğunu gösterdi. Ekonomik alanda üretkenliğini kaybeden Washington, bu alanda yükselen Çin rekabetiyle başbaşa kaldı. Küresel gücün batıdan doğuya kalması sonucu ABD’nin tek küresel güç statüsü de sona erdi. ABD yönetimleri uluslararası müdahaleler ile çözümün değil sorunun bir parçası oldu. ABD artık diğer ülkeler tarafından güvenilmez ve sorun çıkartan bir ülke olarak tanımlanıyor. Üyelerinin pekçoğu mevcut sorunlara neden olan kişilerden oluşan Biden yönetiminin, çöküş sürecine giren ABD’nin sorunlarına melhem olacağına ihtimal verilmiyor.

Joe Biden resmen ABD’nin 46. başkanı.

İlk gün 17 kritik karar

ABD Başkanlığı görevini resmen devralan Joe Biden, ayağının tozuyla 17 maddeyi kapsayan başkanlık kararnamelerine imza attı. Kararların tamamı Trump döneminde alınan tartışmalı kararları geri döndürecek adımlar oldu. Biden, göreve gelmesinden saatler sonra dünya Sağlık Örgütü’ne ve Paris İklim Anlaşması’na ABD’nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzaladı. Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, yenilenebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yaparak “yeşil ekonomi” yaratmayı hedefliyor. Salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıklayan Biden, ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalıya aşı yapılmasını ve bunun için de Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını talep edecek.

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İç terörü yenme sözü