Dünya Biden ABDnin 46 başkanı Devir yok teslim var
AMERİKA

Biden ABD’nin 46. başkanı: Devir yok teslim var

Biden ABD’nin 46. başkanı: Devir yok teslim var

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, 25 bin askerin koruması altında ve sınırlı sayıda katılımcıyla yemin ederek görevine başladı. En az 150 yıldır, “hayatta olan başkanların yeni başkanın yemin törenine katılması” geleneği bozuldu ve Trump devir-teslim törenine katılmadan Florida’ya uçtu. Biden törende yaptığı konuşmada "iç terörle" mücadele sözü verdi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Biden törende yaptığı konuşmada &quot;iç terörle&quot; mücadele sözü verdi.
Biden törende yaptığı konuşmada "iç terörle" mücadele sözü verdi.

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, dün başkent Washington’da yoğun güvenlik tedbirleri ve sınırlı katılımcıyla Kongre binasının dışında düzenlenen yemin töreninin ardından dört yıl sürecek görevine resmen başladı. 45. Başkan Donald Trump yemin töreninde yer almadı. Demokrat Parti’nin adayı olarak başkanlık seçimlerine katılan ve 3 Kasım’da gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Biden, 6 Ocak’ta yaşanan kanlı Kongre baskınıyla, siyasal, sosyal, ekonomik ve sağlık krizi yaşayan bölünmüş bir ülkeyle karşı karşıya kaldı. Oldukça tartışmalı geçen Trump döneminin ardından, ABD siyasi ve ekonomik sisteminin iflas görüntüsü iyice su yüzeyine çıkarken, Biden’ın bu kaos ve krize yönelik hamlelerinin oldukça kısıtlı olduğu görülüyor.

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
OYNAT 00:55
Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.


TOPLUMSAL ÇATIŞMA

  • 6 Ocak’ta yaşanan ve şimdiden ABD tarihine geçen kanlı Kongre baskını, ülke siyasetinde ve toplununda mevcut derin ayrışmayı tüm dünyaya gösterdi. Donald Trump’ın başkent Washington’da düzenlediği mitinge katılan grupların ve kişilerin açıklanan kimlikleri, Trump destekçilerinin toplumun en alttan en üste tüm kesimlerinden oluştuğunu gösterdi. Bu aynı zamanda Trumpizmin geri döndürülemeyecek şekilde ABD siyasetinin ana belirleyicilerinden biri olacağını gösterdi. Daha önce Demokrat Parti destekçilerinin, Trump taraftarlarının toplumun marjinal kesimlerinden oluştuğu iddiası da boşa çıktı. Öte yandan Antifa (anti faşist) gibi grupların, Demokrat Parti içinde artan etkisi ve bu grupların tam da Trump destekçileri arasında silahlı çatışmaya varan gerilim, Joe Biden’ın önünde bekleyen sorunlardan.

Nükleer kodların yer aldığı çanta Kongre binasına getirildi
OYNAT 00:23
Nükleer kodların yer aldığı çanta Kongre binasına getirildi
ABD'de 'Nükleer futbol topu (nuclear football)' olarak anılan nükleer kodların yer aldığı çanta Biden'a teslim edilmek üzere Kongre binasına getirildi.

AĞIR KOVİD-19 TAHRİBATI

Joe Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla masasındaki öncelikli gündem maddesi Kovid-19 salgınının ülkede oluşturduğu ağır tahribat olacak. Son verilere göre ülkede salgından 400 bin kişi hayatını kaybetmiş durumda. Özel şirketlere teslim olmuş ve yeterli nitelikten uzak sağlık sistemi, ülkenin federal yönetim sistemi ve toplumsal ayrışma sonucu salgınla mücadelenin zayıflaması, ekonomik kaygılar gibi unsurlar karşısında Biden’ın şu ana kadar öne çıkan tek önerisi “maske zorunluluğu” getirmek. Bu önerinin ne kadar uygulama alanı bulacağı ise şimdiden soru işareti.

KÜRESEL ALANDA ÇÖKÜŞ

  • ABD’nin küresel liderliğinin çöküş sürecine başladığı, 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınıyla gözler önüne serildi. Soğuk Savaş dönemi sonrasında demokratik sistemin temsilcisi olduğunu iddia eden ABD, son yıllarda küresel alanda ve ülke içinde yaşanan gelişmeler sonrasında kağıttan bir kaplan olduğunu gösterdi. Ekonomik alanda üretkenliğini kaybeden Washington, bu alanda yükselen Çin rekabetiyle başbaşa kaldı. Küresel gücün batıdan doğuya kalması sonucu ABD’nin tek küresel güç statüsü de sona erdi. ABD yönetimleri uluslararası müdahaleler ile çözümün değil sorunun bir parçası oldu. ABD artık diğer ülkeler tarafından güvenilmez ve sorun çıkartan bir ülke olarak tanımlanıyor. Üyelerinin pekçoğu mevcut sorunlara neden olan kişilerden oluşan Biden yönetiminin, çöküş sürecine giren ABD’nin sorunlarına melhem olacağına ihtimal verilmiyor.

Joe Biden resmen ABD’nin 46. başkanı.

İlk gün 17 kritik karar

ABD Başkanlığı görevini resmen devralan Joe Biden, ayağının tozuyla 17 maddeyi kapsayan başkanlık kararnamelerine imza attı. Kararların tamamı Trump döneminde alınan tartışmalı kararları geri döndürecek adımlar oldu. Biden, göreve gelmesinden saatler sonra dünya Sağlık Örgütü’ne ve Paris İklim Anlaşması’na ABD’nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi kararları imzaladı. Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, yenilenebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yaparak “yeşil ekonomi” yaratmayı hedefliyor. Salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi açıklayan Biden, ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalıya aşı yapılmasını ve bunun için de Kongre’den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını talep edecek.

İç terörü yenme sözü

  • Başkan yardımcısı Kamala Harris’in yeminin ardından kürsüye gelen Biden’ın yemin törenini Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts’ın yönetti. Törene Trump’ın yardımcısı Mike Pence, ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de törene katıldı. Biden, yemin sonrası yaptığı konuşmada, “artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terörle” yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.
Abone Ol Google News
İki bölgeiçin kritik uyarı!

İki bölge
için kritik uyarı!

​Kuvvetli buzlanma ve çığ riski var.
1i ağır 5 yaralı var

1'i ağır 5 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz patlaması.
30 saniye ileçığdan kurtuldular

30 saniye ile
çığdan kurtuldular

Batman Sason'da olası bir facia ucuz atlatıldı.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​İzmir ve ilçelerinde hissedildi, paniğe yol açtı.
Joe Biden<br>Beyaz Saray'da

Joe Biden
Beyaz Saray'da

ABD'nin yeni başkanını askerler karşıladı.

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

​İnönü Üniversitesi, elektrikli araç teknolojisini müfredatına aldı.
Şeffaf değil<br>vergi kaçırıyor

Şeffaf değil
vergi kaçırıyor

​Milyarlarca dolarlık gelire karşı mali takip yok.
Reform<br>güvence verecek

Reform
güvence verecek

Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.
Yoğun bakımlar<br>nefes aldı

Yoğun bakımlar
nefes aldı

​Koronavirüsle mücadelede başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi.
Yüksek faiz<br>yatırımın düşmanı

Yüksek faiz
yatırımın düşmanı

Beklemede olan iş dünyası, atılacak adımları yakından izliyor.
Eyvallahımız olmayacak

Eyvallahımız olmayacak

​Türkiye, küresel sistemin en üst seviyesinde olacak.
Aşıda 1 milyonu geçtik

Aşıda 1 milyonu geçtik

​Tecrübe ve sağlık alt yapısı etkili oldu.
Kaçacak delikleri kalmadı

Kaçacak delikleri kalmadı

​Masadaki iş birliği sahaya yansıyacak.
Galatasaray şov yaptı

Galatasaray şov yaptı

​Sarı kırmızılılar, Yukatel Denizlispor'a yarım düzine gol attı.
İngiltere'de ağır bilanço

İngiltere'de ağır bilanço

​Mutasyon virüsün ardından sayılar hızla yükseldi.
Adalet isyanı

Adalet isyanı

​Bakan Soylu'ya küfreden alçak serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.