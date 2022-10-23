Biden açıkladı: Yeniden aday olacak mı?

Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi.

Sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.

Biden, eşi Jill Biden'ın da kendisine 2024 adaylığı için destek olduğunu belirterek, "Şimdi aday olacağımı açıklarsam, o dakikadan itibaren aday gibi davranmam gerekir." dedi.

Öte yandan Biden'ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

OYNAT 00:19 ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf halleri gündem oldu ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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