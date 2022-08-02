Dünya Biden Artık adalet yerini buldu
AMERİKA

Biden: Artık adalet yerini buldu

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamasında, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Biden: Artık adalet yerini buldu
Biden

ABD Başkanı Joe Biden, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamasında, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok" dedi.
ABD, El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri’yi hafta sonu Afganistan’da düzenlediği bir hava saldırısında öldürdü. Beyaz Saray, dün akşam Afganistan’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirirken, ABD Başkanı Joe Biden, "Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsan saklan, halkımız için bir tehditsen, ABD seni bulur ve çıkarır" ifadelerini kullandı.

Blinken: "Afgan halkını, desteklemeye devam edeceğiz"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Taliban’ın taahhütlerine uyma konusundaki isteksizliği veya yetersizliği karşısında, Afgan halkını güçlü insani yardımlarla desteklemeye ve özellikle kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunmasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Obama da açıklama yaptı

Obama: "Zevahiri’nin ölümü, savaşa girmeden terörün kökünü kazımanın kanıtı"
Eski ABD Başkanı Barack Obama ise sosyal medya hesabından Zevahiri’nin öldürülmesine ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Bu geceki haberler aynı zamanda Afganistan’da savaşa girmeden terörün kökünü kazımanın mümkün olduğunun kanıtı. Ve umarım bu haber, 11 Eylül ailelerine ve El Kaide’nin elinde acı çeken herkese bir nebze olsun barış sağlar" dedi.

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
DÜNYA
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü
Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

​Sıfır noktasında bulundu: Kat kat inşa edilmiş.
Kazananı olmaz

Kazananı olmaz

Rus lider Putin'den nükleer savaş uyarısı.
MSB duyurdu: Araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

​Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Siirt Pervari'de Eren Abluka 27 operasyonu.
30 dönümlük<br>araziyi kül ettiler

30 dönümlük
araziyi kül ettiler

​Çaldıkları kabloları yakmaya çalışıyorlardı.

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.

​ABD'nin Kentucky eyaletini sel felaketi vurdu.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.

​Filmler seyirciyle buluşsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.