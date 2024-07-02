Biden başkanlık yapamaz

Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. CBS News/You Gov'un yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu. Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi. Öte yandan hafta sonu Maryland'deki Camp David'de ailesiyle bir araya gelen ABD Başkanı Biden'a mücadeleye devam etmesi kararı çıktığı belirtildi. NBC'nin haberine göre aile üyeleri, Biden'den mevcut danışmanlarını görevden alması ve yeni isimlerle Başkanlık yarışına devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Arşiv.
#ABD
#Joe Biden
#Donald Trump
1 ساعة قبل