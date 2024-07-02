|
Dünya

Biden başkanlık yapamaz

Trump ile canlı yayın kapışmasında hezimete uğrayan Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar arttı. CBS News/You Gov’un yayınladığı son ankete göre Amerikalıların %72’si Biden’ın “başkanlık yapacak zihinsel sağlığa” sahip olmadığını düşünüyor.

04:00 - 2/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 03:42 - 2/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. CBS News/You Gov'un yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu. Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi. Öte yandan hafta sonu Maryland'deki Camp David'de ailesiyle bir araya gelen ABD Başkanı Biden'a mücadeleye devam etmesi kararı çıktığı belirtildi. NBC'nin haberine göre aile üyeleri, Biden'den mevcut danışmanlarını görevden alması ve yeni isimlerle Başkanlık yarışına devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.



#ABD
#Joe Biden
#Donald Trump
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı