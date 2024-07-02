Biden başkanlık yapamaz

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın rakibi Donald Trump ile olan tartışmasının büyük çoğunluğunda performansı iyi görünüyordu. Uzmanlara göre demans veya bilişsel bozukluk gibi rahatsızlıklardan muzdarip kimse bu tarz bir münazarayı sürdüremezdi. Ancak aralarında doktorların da bulunduğu uzmanları rahatsız eden bir "ama" var... İstifa çağrılarının gölgesinde Demokratların Biden'ın yerini alacak genç bir aday arayışında olduğu öne sürülüyor. Peki ABD Başkanı Joe Biden ABD kamuoyu ve basının baskısına yenik düşerek adaylıktan çekilecek mi? İşte Biden'ın adaylık süreci ve yaşadığı terslikler...