Dünya Biden gaflarına yenisini ekledi
AMERİKA

Biden gaflarına yenisini ekledi

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti. Konuşmasında ev sahibi Kamboçya’ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye “Kolombiya” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Biden gaflarına yenisini ekledi
ABD Başkanı Biden

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

Konuşmasında ev sahibi Kamboçya’ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye “Kolombiya” dedi.

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Artık Kamboçya’da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya’nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya’nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum.”

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