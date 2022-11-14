Dünya Biden Herson Ukrayna için büyük zaferdir
AMERİKA

Biden: Herson Ukrayna için büyük zaferdir

ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Herson'un Ukrayna için zafer olduğunu dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden: Herson Ukrayna için büyük zaferdir
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya’da Biden’ın göreve gelişinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Yaklaşık 3 buçuk saat görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Biden önemli açıklamalarda bulundu.

''HERSON UKRAYNA İÇİN ZAFERDİR''

Biden yaptığı açıklamada, ''Herson'un kurtarılması Ukrayna için büyük zaferdir'' dedi. Ukrayna'ya destek olacaklarını belirten Biden, '' Müzakare kararı Ukrayna'ya aittir'' açıklamasında bulundu.

''TAYVAN'IN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞIYIZ''

Tayvan ile ilgili konuya da değinen Biden Tayvan'ın statüsünün değiştirilmesine karşı olduklarını açıkladı. Biden ayrıca nükleer silah kullanmanın kabul edilemez olduğu konusunda Şi ile mutabık olduklarını belirtti.

''ÇİN İLE SOĞUK SAVAŞ YAŞANMAYACAĞINDAN EMİNİM''

Çin ile olan ilişkilerini değinen Biden '' Yeni bir soğuk savaş yaşanmayacağından eminim'' dedi.

ABD ile Çin-Rusya karşı karşıya: Casus savaşları
DÜNYA
ABD ile Çin-Rusya karşı karşıya: Casus savaşları

Biden ve Cinping ilk kez yüz yüze görüşecek
DÜNYA
Biden ve Cinping ilk kez yüz yüze görüşecek
76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.