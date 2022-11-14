Biden: Herson Ukrayna için büyük zaferdir

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya’da Biden’ın göreve gelişinin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Yaklaşık 3 buçuk saat görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Biden önemli açıklamalarda bulundu.

''HERSON UKRAYNA İÇİN ZAFERDİR''

Biden yaptığı açıklamada, ''Herson'un kurtarılması Ukrayna için büyük zaferdir'' dedi. Ukrayna'ya destek olacaklarını belirten Biden, '' Müzakare kararı Ukrayna'ya aittir'' açıklamasında bulundu.

''TAYVAN'IN STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞIYIZ''

Tayvan ile ilgili konuya da değinen Biden Tayvan'ın statüsünün değiştirilmesine karşı olduklarını açıkladı. Biden ayrıca nükleer silah kullanmanın kabul edilemez olduğu konusunda Şi ile mutabık olduklarını belirtti.

''ÇİN İLE SOĞUK SAVAŞ YAŞANMAYACAĞINDAN EMİNİM''

Çin ile olan ilişkilerini değinen Biden '' Yeni bir soğuk savaş yaşanmayacağından eminim'' dedi.

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