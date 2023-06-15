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Dünya

Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin "gerçek bir varoluşsal tehdit" olduğunu söyledi. Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

07:08 . 15/06/2023 Perşembe
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.


Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin "gerçekten varoluşsal bir tehdit" şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.



#ABD
#İklim değişikliğiyle mücadele
#Joe Biden
1 saat önce
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