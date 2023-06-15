Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin "gerçekten varoluşsal bir tehdit" şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti. Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan