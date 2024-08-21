Biden kanlı tacı Kamala'ya devretti

Başkanlık yaptığı 4 yıl boyunca başta Ukrayna Savaşı, Gazze’deki soykırım, Afganistan’dan çekilme fiyaskosu ve Afrika’dan kovulma gibi sayısız krizde başrol oynayan ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi’nde görevi yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris’e devretti. Konuşmasında 4 yıl boyunca ülkeyi iyi yönettiğini savunan Biden, uzun uzun ağlayarak kızına sarıldı. Kongre’nin yapıldığı United Center adlı merkezi kuşatan binlerce gösterici, Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekileceğini açıklamıştı. Biden’ın sağlığının ülkeyi yönetmeye elverişli olmadığını düşünen Demokratların artan baskısı ardından, Biden adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Harris'in Demokrat Parti’nin başkan adaylığını yarın kabul etmesi planlanıyor.

KIZINA SARILIP AĞLADI

Demokrat Parti içinde Biden döneminin sona erdiğini ve Harris döneminin başlayacağının ilanı kabul edilen Demokrat Parti Kongresi gerçekleştirildi. İki ay önce Demokratların başkan adayı olan Joe Biden, Kamala Harris'in parti içinde 'taç giyme töreniyle' sona erecek kongrenin konuşmacılarından biri olarak alana geldi. Salona adım atar atmaz ABD Başkanı Biden’ın gözleri doldu ve kızı Ashley Biden’a sarılarak uzun süre ağladı. Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise buna "Amerika seni seviyorum" şeklinde karşılık verdi. Demokratların ABD Başkan Adayı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz da ayağa kalkarak kalabalıkla birlikte Biden'a 'son görevlerini' yerine getirerek ayakta alkışladı.

50 DAKİKA BOYUNCA BAŞARILI OLDUĞUNU SAVUNDU

ABD Başkanı, kürsüde 50 dakika süren konuşmasında, ülkeyi 4 sene boyunca başarılı bir şekilde yönettiğini savundu. Koronavirüs pandemisi sırasında ABD’yi dünyanın en güçlü ekonomisi kıldıklarını öne süren Biden, orta sınıfın da yenilenmesi sağladığını iddia etti. Konuşması sırasında sık sık Harris’i öven Biden, "Kamala'yı Başkan Yardımcısı olarak seçmek, aday olduğumda verdiğim ilk karardı ve kariyerim boyunca verdiğim en iyi karardı” ifadesini kullandı. Daha sonra plansız bir şekilde sahneye atlayan Harris, "Joe, tarihi liderliğin ve ülkemize yaptığın ömür boyu hizmet ve yapmaya devam ettiğin her şey için teşekkür

ederim" dedi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ DAMGA VURDU

Diğer yandan Chicago caddelerini dolduran binlerce Filistin destekçisi gösterici kongreye damga vurdu. Kongrenin düzenlendiği United Center adlı merkeze yakın bir bölgede Filistin destekçileri, Gazze konusundaki mesajlarını hem Joe Biden'ın hem Kamala Harris'in duymasını sağladı. Amerikan medyasında da geniş yer bulan yürüyüşe katılan göstericiler, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Soykırımcı Joe" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar attı. Ellerinde taşıdıkları pankartlarda da benzer mesajlar veren kalabalığın özellikle "İsrail'e ABD yardımı olmasın" temalı çok sayıda pankart dikkati çekti. Biden ise konuşması sırasında protestocuların haklı olduğunu ve iki taraftan da çok fazla masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.











